Cada vez se rechazan más tarjetas de crédito por pasar el límite

"Nosotros solemos vender mucho para el Día del Padre pero este año está mucho más tranquilo que el año pasado. La gente se cuida más en el gasto, te das cuenta que las tarjetas ya no dan. Algunos quieren comprar con tarjetas y las rebotan, es algo que está pasando. No es el caso de todos, pero algunos están al límite ", había comentado Fernando, detrás del mostrador de la tienda de caza y pesca de Ferracioli, días antes del tercer domingo de junio.

"Si vos tenés un límite de compra de 200 mil pesos, ese límite se mantiene en el tiempo más allá de la inflación. Los bancos no aumentan el limite de compra y tu poder adquisitivo va bajando, entonces cada vez utilizás más esa tarjeta, respecto a lo que la utilizabas antes", agregó.

Tras remarcar que continúa en auge las cuotas sin interés -particularmente el plan Ahora 12- Alguero planteó que al acudir frecuentemente a ese programa la gente va acumulando cuotas hasta que llegan al límite y que, a excepción de los que tienen un control fuerte de sus finanzas, muchos se olvidan que tienen compromisos económicos desde hace varios meses. "Cuando te querés acordar debes doce cuotas de un montón cosas que salieron 40 mil pesos. Son cuotas chiquitas pero la suma hace que llegues al límite y no puedas bajarlo", explicó.

Aunque actualmente el consumo masivo y de bienes durables se sostiene de la mano del programa Ahora 12 -cuya tasa subsidiada por el gobierno nacional es del 42% nominal anual- varios economistas sostienen que la situación cambiará debido al acotado límite de compra que ofrecen hoy los bancos para las tarjetas de crédito y la expectativa de una inflación que cierre el año por encima del 70%.

"Los bancos no están dispuestos a ajustar los límites de compra de las tarjetas de crédito en función a una inflación del 70% u 80% para todo el año. Este es un condicionante importante para el consumo. Por más que tengan el Ahora 12, muchas familias no lo pueden usar porque no les da el tope de las tarjetas de crédito y los bancos no los ajustan”, manifestó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, al ser consultado por Infobae.

Tarjetear comida

La necesidad de ganarle a la inflación y de llegar a fin de mes ha hecho que cada vez más personas acudan a las tarjetas de crédito para comprar alimentos en supermercados.

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el 35,3 por ciento de la facturación en las grandes cadenas se realiza con crédito, quedando en un 30,4 por ciento las operaciones en efectivo, un 29,8 por ciento las transacciones con débito y un 4,5 por ciento con otros medios de pago.

"Que la gente compre con crédito en los supermercados habla del país que tenemos. La gente está cobrando menos de lo que necesitan para vivir. El crédito está llegando a su límite. Vos podés estar así un año, dos años y te vas endeudando en esos 15 mil pesos que te están faltando todos los meses. La tarjeta se lo puede financiar porque ahora está el Ahora 12 y todo eso, cuando te querés acordar, tenés un montón para pagar. A no ser que haya una paritaria generalizada que mejore la situación esto va de mal en peor", opinó Alguero de Acipan.