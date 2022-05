Cadete indignado por el insólito pedido de un cliente: "Bajar la bolsa de basura"

Embed Seguimos juntando gentuza para Bingo!

Entre el clasismo tradicional, que nos considera inferiores, y el clasismo posmo, que nos considera inferiores también... pues se pueden ir todos un poquito a la mierda. pic.twitter.com/HMg5THZ5yb — Fer GP (@pallas_garcia) May 8, 2022

Luego, el cadete explicó que el pedido fue de un compañero, pero afirmó que este tipo de comentarios son moneda corriente. Según relató, suele encontrarse con comentarios como "usa el montacargas, entra por atrás, bájame la basura y similares".

"No debería sorprendernos después de ver a diario a muchos usuarios de estos servicios sufrir de una rara afección, ficticia, que les lleva a creerse miembros de un estrato social más elevado que el resto de los mortales. Se tragaron el mensaje de las plataformas y son más 'cool'", escribió un usuario.

"Yo no le tiro la basura vamos ni loca. ¿Y qué será la próxima vez, que le baje al perro? Yo flipo con la gente" y "¿Es una broma? Espero que sea una broma”. “¿Pero cómo puedes pedirle a una persona que no conoces de nada que te baje la basura? Es demencial”. “Y que no coja el ascensor. No vaya a mancharlo, o qué? Le ha faltado mandarte a la puerta de servicio", indicaron otras personas usuarios de Twitter ante el insólito pedido del cliente.