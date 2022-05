Robo piraña: 20 delincuentes asaltaron y golpearon a dos hombres

Embed [INSEGURIDAD] #robo piraña en B° Sur



sucedió anoche en Alberdi y Piedras 05:20 AM



según fuentes policiales no habría sido la única víctima



el video: Saulo B. Figueroa



May 8, 2022

El ataque es similar a uno ocurrido en esa misma zona hace cerca de tres semanas, en Mate de Luna y calle Asunción.

“Un grupo de entre 15 y 20 pendejos me agarró y me ‘patoteó’. Estas criaturas también me robaron el celular y la campera. Es la misma modalidad y tengo entendido que se trata del mismo grupo de siempre”, le dijo a ese medio Juan Pablo Villarreal al noticiero LG Play, otra de las víctimas de ese tipo de ataque piraña.