Contó que el viernes se reunió el Consejo de Administración y se aprobó por unanimidad la decisión de no trasladar este incremento a los vecinos. Para eso, agregó: “Vamos a hacer una presentación formal de rechazo ante Cammesa (la proveedora mayorista), con datos técnicos que sostienen esa decisión”.

Afirmó que el tarifazo del 55% en tres cuotas para 2019 “es dinero que no queda en Neuquén y, teóricamente, va a cubrir gastos de generación y transporte, pero las generadoras tuvieron ganancias millonarias y no hicieron inversiones, mientras que las transportistas tampoco hacen obras y tuvimos tres apagones importantes, uno en Navidad, con la cuarta parte de la ciudad sin luz”.

CALF convocó a una asamblea extraordinaria el 5 de febrero para ratificar la estrategia antitarifazos que votó la conducción. “No decimos que no pagamos más, decimos que no vamos a trasladar el aumento y no vamos a reconocer en la próxima factura de Cammesa un precio distinto al que teníamos pactado en la negociación anterior”, aclaró Ciapponi, quien elstejueves llevará la propuesta de no pagar el aumento a la reunión de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, en Buenos Aires. Además, les pidió a las defensorías del Pueblo de Neuquén, San Juan, Santa Fe y Córdoba que acompañen la decisión.

Recordó que Cammesa tiene el monopolio del mercado mayorista y, hasta ahora, “CALF era una de las pocas distribuidoras que jamás tuvo deuda”. Remarcó que el desconocimiento del tarifazo “no es porque falte voluntad de pago, sino por una cuestión de justicia”.

