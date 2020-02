CALF se sienta a la mesa de discusión nacional de tarifas

Por su parte, Martínez indicó que las cooperativas con un actor central que debe ser escuchado. "Queremos enriquecernos de esas opiniones", dijo y agregó que la comisión de Energía se tiene "que nutrir" de eso. Aseguró que hay una "vocación" del gobierno nacional de trabajar con ellas, en la búsqueda de lograr una energía que tenga competitividad pero que sea pagable. "Las tarifas no van a estar congeladas pero no se puede destinar a eso más que a otros bienes y servicios. Hay que salir del esquema precio-dólar", advirtió.

El primer encuentro de esta mesa está pautado para marzo, con el 12 o el 19 como fecha tentativa. "Vamos a hacer conocer la mirada del sistema eléctrico argentino, a fin de llevar una política clara, no sólo del cuadro tarifario, sino también del sistema", afirmó Ciapponi. "Acá millones de argentinos hicieron un esfuerzo muy importante pagando tarifas que no tuvieron como contraprestación inversiones ni redes, ni ayuda a las cooperativas, que fueron castigadas por estar al día", recordó Martínez.

CONFERENCIA-EN-CALF-(4)-carlos-ciapponi-dario-martinez.jpg Claudio Espinoza

--> Prometen la vuelta de la boleta social de electricidad

El presidente de CALF, Carlos Ciaponi, informó que están avanzadas las gestiones para que Nación vuelva a hacerse cargo de la tarifa social de luz. “ADEERA tiene una propuesta para hacer al gobierno nacional, la está estudiando y entiendo que para marzo esto va a volver a implementarse”, indicó Ciapponi.

No obstante, advirtió que se deben aceitar los mecanismos de control respecto a quienes acceden a este beneficio, ya que, según dijo, hubo casos en los que no correspondía. “No se puede subsidiar la demanda ni a todo el mundo, tiene que ser específico y los mecanismos de control sobre quién la recibe se tienen que hacer con quien conoce el territorio. No se puede definir el tema desde una oficina de Buenos Aires”, dijo. “Nosotros nos encontramos con tarifas sociales en Neuquén que correspondían a gente que vive en barrios cerrados”, aseguró. A su vez, dijo que en principio los fondos los aportará el gobierno nacional, al que diferenció de la anterior gestión. “Ahora está la voluntad política de restituir la tarifa social frente un gobierno que antes la había sacado”, resaltó.

A fines de 2018 el entonces gobierno de Mauricio Macri dispuso que las cooperativas que no pagaran la energía mayorista a Cammesa iban a perder el beneficio de la tarifa social. Pero luego emitió una resolución que directamente eliminó ese subsidio para todo el país, a partir del 1 de enero de 2019, con lo cual fue la provincia la que debió absorver este costo.

Se calcula que en la ciudad existen cerca de 14 mil usuarios con tarifa social, de un total de más de 90 mil.

CALF

-> La deuda neuquina con Cammesa gira en una rosca sin fin

La deuda con Cammesa es una de las cuestiones que CALF debe resolver y para eso el presidente, Carlos Ciapponi, confía encauzar el tema con el secretario de Energía de Nación, Sergio Lanziani. “Si él entiende que los intereses y las multas son usurarias la decisión seguramente será no aplicarlas”, dijo.

“Vamos a discutir el capital. Tengo la tranquilidad de que se va a resolver favorablemente, ya que debemos dos meses y medio nada más cuando, por ejemplo, distribuidoras como Edesur y Edenor deben cuatro años”, recordó.

“Si la cooperativa CALF hizo ese esfuerzo con los usuarios en su momento, estaría bueno que ahora Cammesa haga los mismo con la cooperativa”, apuntó el diputado Martínez.