Cambiemos afina el lápiz en las listas de las localidades

A pesar del corto tiempo de la campaña, la mesa de Cambiemos que preside el intendente capitalino y candidato a gobernador, Horacio “Pechi” Quiroga, mandó a sondear a todos los referentes para conocer cómo miden en cada ciudad.

Es por eso que no hubo internas formales, sino que los candidatos a intendente y concejales serán definidos por la medición de la encuesta, más los acuerdos políticos que se hagan a último momento.

Hay tres partidos que pujan por sus referentes, que son el PRO, la UCR, NCN y la CC-ARI. Las cuatro facciones componen el espacio Cambiemos y en las localidades cada uno de los precandidatos tiene su propio peso y trayectoria.

Junto con la provincial

El jueves 4 de enero se darán a conocer los nombres en la mayoría de los municipios de primera y segunda categoría y en comisiones de fomento donde se votará el 10 de marzo en conjunto con las elecciones para gobernador y diputados provinciales.

Hasta ahora, Cambiemos tiene candidatos en todas las ciudades, aunque durante este año hubo altas y bajas en las aspiraciones de muchos referentes. También los equipos técnicos se encargaron de buscar los perfiles más logrados para cada una de las ciudades

Por estas horas los equipos técnicos y operadores políticos están abocados a los cierres de las listas, con la recepción de los proyectos en cada ciudad y las encuestas.

Una de las opciones que se manejan para evitar “heridos” en las decisiones (al no haber elecciones formales) es la inclusión de todos los referentes en una lista. Es decir que los aspirantes a intendente puedan también ser concejales.

Mujeres y más profesionales

Imagen social

Cambiemos ha buscado referentes con buena imagen social. Profesionales como abogados y médicos, como lo hacía el radicalismo en su momento.

Mujeres líderes

Hay una iniciativa de empoderar a la mujer en lugares clave de la política. Para algunas fue la primera incursión en localidades con tradición de líderes hombres.

Las secuelas que dejaron los paros docentes en Neuquén . Marcelo Grill coordinador técnico de cambiemos Neuquén

Hemos cerrado un nuevo año lectivo, un 2018 que para muchos infantes, adolescentes y jóvenes significó el cierre de una etapa y el inicio de un nivel más competitivo; cada punto de llegada significa, en educación, un nuevo punto de partida. Estos nuevos desafíos estimulan al esfuerzo, compromiso y responsabilidad para alcanzar el objetivo señalado. No obstante, como educadores y sociedad toda, vemos con cierta impotencia y desazón el magro resultado en lo que refiere a la adquisición de saberes y desarrollo de habilidades de los educandos, como consecuencia trágica de las medidas gremiales traducidas en una irresponsable cantidad de días de paros, que en nuestra provincia, totalizaron 63 días de inactividad áulica, provocando, entre otras cosas, la no participación de las evaluaciones PISA y del Operativo Aprender. Lo más trágico de estas medidas de paro y ausentismo de educadores es que ninguna autoridad o representante, tanto gremial como del Gobierno, se inclinó a analizar las terribles secuelas que dejan en nuestra sociedad, en nuestro país. Realizando encuestas, hemos observado que en los cursos en los cuales menos inasistencias de docentes se observan existe un porcentaje mayor de alumnos aprobados. Al mismo tiempo, son los cursos en los que más contenidos científicos se han enseñado, deduciendo así que estos educandos serán aquellos que mejor formación y capacitación tendrán al momento de continuar sus estudios superiores. Serán ellos quienes al momento de una oportunidad para ocupar un nicho laboral podrán adquirirlo por sobre la enorme mayoría, que sólo recibió un mínimo de contenidos dado al ausentismo de profesionales de la educación. No es necesario realizar muchos cálculos para revelar que en nuestra capital y en el resto de nuestra provincia, los educandos en todos sus niveles sólo tuvieron 120 días de clases. Si aceptamos que el estudio es un trabajo, que requiere asistencia, puntualidad, compromiso, responsabilidad y productividad, entonces no podemos menos que avergonzarnos del estado actual de nuestro sistema educativo. Comparativamente, un empleado en cualquier modelo de producción asiste un promedio de 287 días al año a su trabajo mientras que los estudiantes y docentes alcanzan un 55% menos de asistencia. Paulo Freire expresa: “La educación no cambia al mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.

