Cambiemos rechaza quita de tasas de factura de luz

El proyecto presentado por el MPN busca modificar el cobro de cánones municipales que engrosan el monto total de las facturas de energía eléctrica. Entre ellas se cuentan, por ejemplo, el servicio de alumbrado público y el aporte de capitalización, que financia las obras de infraestructura para extender y sostener la prestación del servicio.

A través de una conferencia de prensa, los concejales oficialistas recordaron que CALF adeuda 490 millones de pesos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y agregaron que esta nueva normativa podría agudizar la situación financiera de la entidad prestataria del servicio en la ciudad.

“Esperamos avanzar en la elaboración de un despacho de consenso y así establecer el marco regulatorio para luego hacerlo con el contrato de concesión del servicio”, dijo Guillermo Monzani, Presidente del Concejo Deliberante

“Ante la quita del subsidio en la tarifa social por parte de Nación, el gobierno provincial garantizó la continuidad del beneficio. El Municipio debe afrontar su parte de responsabilidad que tiene con sus vecinos”, dijo Alejandro Nicola, Presidente del bloque MPN

Laura Plaza, titular del bloque oficialista en el Deliberante, aseguró que la propuesta del MPN es una actitud demagógica que no resuelve el problema de fondo. “Los vecinos tienen que entender que esto no persigue ningún otro fin más que la demagogia política, porque realmente, si los concejales de la oposición dicen estar preocupados por el valor de la tarifa, esta no es la solución. Porque vamos a recaudar mucho menos de lo que hoy se paga en mantenimiento del alumbrado público, con lo cual la diferencia en dinero la deben poner todos los vecinos de la ciudad”, aseveró.

8.000.000 de pesos es el costo del alumbrado público

Los concejales de Cambiemos indicaron esa cifra.

Por su parte, Alejandro Nicola había declarado que el costo es de apenas 2 millones de pesos, pero que el Municipio recauda 12 millones a través de los porcentajes que se abonan con las facturas.

490 millones de pesos es la deuda que tiene la cooperativa CALF con Cammesa.

Perjuicio al Municipio

Por su parte, el presidente del Concejo, Guillermo Monzani, aclaró que el proyecto representa un perjuicio para las cuentas municipales.

“En el caso del servicio de iluminación pública, el proyecto prevé reemplazar el porcentaje de 6,5 % por un valor fijo -por usuario- de 25 pesos por mes; esto generaría una recaudación mensual de alrededor de 2 millones de pesos, cuando el costo de la energía para el servicio de alumbrado público es superior a los 8 millones de pesos por mes”, informó Monzani.

En ese sentido, detalló que el aporte de capitalización correría una suerte similar. Según detalló, se prevé cambiar el porcentaje actual, que representa un 10,9% de la tarifa, por un monto fijo de 104 pesos mensuales.

“En este aspecto, vemos la imposibilidad de la actualización de esa cifra y la dificultad para poder desarrollar las obras de infraestructura necesarias. Estas modificaciones provocarían desfasajes en la recaudación y, por ende, en las inversiones”, sostuvo el presidente del cuerpo.

