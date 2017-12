Cambiemos se pone a punto en Cutral Co y Plaza

“Neuquén, como Cutral Co y Plaza Huincul, se merecen ser administradas de otra manera, sin usar a los pobres. Hay que pensar al Estado como impulsor y articulador de desarrollo y no como tomador de mano de obra ociosa y dependiente del favor político”, subrayó Mario Jordán Díaz, el presidente de la junta promotora del PRO en Cutral Co y Plaza Huincul.

“Los resultados de las elecciones generales dejaron a nuestro espacio en segundo lugar en ambas ciudades, relegando en tercer término al MPN y por debajo del riosequismo”, recordó.

Con el objetivo de afianzar una alternativa que tuvo un muy buen desempeño, los referentes del partido buscan seguir ganando espacio en un bastión electoral clave de la provincia.

Esta semana el macrismo provincial unificó bajo el sello de Cambiemos a todos los partidos que forman parte de este espacio en los Deliberantes de la provincia.

El principal referente del espacio, Horacio Quiroga, anticipó que el objetivo es dar la pelea por la gobernación en el 2019.