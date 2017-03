"Cambiemos tiene un comportamiento bipolar"

Georgina Gonzales

El diputado provincial y dirigente de la UCR, Alejandro Vidal, quiere “poner de pie” al partido y para eso aseguró que debe dar un giro su participación dentro de Cambiemos. Aseguró que ese giro lo deberán propiciar las nuevas autoridades del partido que salgan de las elecciones del 28 de mayo. Negó haber realizado alguna alianza con el MPN, pero confirmó que trabajó para sumar más de mil afiliaciones al radicalismo con ciudadanos descreídos de la gestión del intendente Horacio Quiroga.

Si funcionara el partido, el partido sería quien nos ordene, pero como no funciona, a veces no nos entendemos”. Alejandro Vidal. Diputado provincial (UCR)

¿Cómo está la interna de la UCR?

Primero hay que poner de pie a la UCR. Al margen de la reunión del 11 de marzo, no se reunía desde mayo del año anterior. Es más, en mayo se reafirmó la vocación de pertenecer a Cambiemos y a partir de eso se lo conformó como un traje a medida de Horacio “Pechi” Quiroga. Y la verdad que hay un montón de radicales que quedamos afuera de ese armado.

¿Cómo ve a Cambiemos a nivel local?

Tiene un comportamiento bipolar. Está Cambiemos para donde conviene y no está para donde no conviene. Acá la alianza es con Mariano Mansilla y Ramón Rioseco.

—Se dijo que hizo una alianza con el MPN para afiliar gente y disputarle el poder a Quiroga. ¿Es así?

Eso no puede venir de alguien que está en un alianza que se llama Cambiemos. Es una chicana barata, que la dicen radicales que hicieron un partido paralelo a la UCR para sostenerse en el poder. No le doy ninguna importancia. Nosotros presentamos más de 1200 afiliaciones nuevas, obvio que hay independientes, la mayoría, pero en la provincia el 20% de la población está afiliada al MPN y seguramente hay afiliados del MPN. Pero no subestimemos a los militantes que hicieron esas fichas.

¿Hay diferencias dentro del bloque de la UCR en la Legislatura?

No. La mayoría de las veces votamos en conjunto. Siempre hablamos con Oscar (Smoljan), tenemos una buena relación. Pero a veces no coincidimos. La última vez fue en el endeudamiento. Cuando no podemos, no podemos. Si funcionara el partido, el partido sería quien nos ordene, pero como no funciona, pocas veces no nos encontramos.

¿Hay candidatos de la UCR para concejales?

No estamos dentro de la alianza del poder municipal. Las nuevas autoridades tendrán que analizar cómo encarar este tema. Ojalá haya una solución, aunque creo que los lugares expectantes tienen nombre y apellido. Hay una cosa que es paradójica: Cambiemos es una entelequia donde parece que por el solo hecho de tener las autoridades de los partidos que la componen tuvieran a todos los integrantes, pero eso no está sucediendo. Hay debates en el ARI, en la UCR, no sé cuál es el rol del nuevo partido de la ministra nacional Patricia Bullrich. La UCR tiene que participar y tiene que decir lo que cree, que es mejor para la ciudad. Pero ese debate lo tienen que dar quienes surjan de las elecciones internas.