Campaña para la prevención de la trata en la ETON

“Sensibilizamos y visibilizamos el delito de trata mencionando que todas las personas debemos denunciar cualquier sospecha que tengamos de alguna situación o lugar donde se pueda estar explotando sexual o laboralmente a las personas. Y que también se puede denunciar la desaparición de personas”, dijo Julieta Vallejos, directora de Trata de Personas.

Como parte de las actividades y la campaña también se dio a conocer la historieta “Vos podés ser Camila” realizada por el artista local Chelo Candia en la que se narran los pasos de un caso de trata con fines de explotación sexual.

“Es un delito muy complejo debido a que las víctimas no se reconocen como tales generando que inclusive no pidan ayuda. Y porque una parte de la sociedad no reconoce a la trata como un delito siendo que vulnera todos los derechos humanos”, contó Vallejos.

Campaña-contra-la-Trata-de-personas.jpg

Por su parte, Agustina Komacek, del equipo técnico de la Dirección de Trata expresó que la actividad se realizó en la terminal “porque es un lugar donde las personas se trasladan de una provincia a otra o fuera del país y se vincula directamente con uno de los pasos de la trata que es el traslado de personas”.

Las actividades van a continuar en puntos estratégicos de la ciudad con la idea de poder llegar a toda la provincia.

“Las personas no debemos naturalizar esta forma extrema de violencia que es la esclavitud del Siglo XXI. Por ejemplo, se naturaliza a través de los medios de comunicación la desaparición de una persona y luego la sociedad no se pregunta qué les pasó”, cerró la Directora de Trata.

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN

• Si te ofrecen trabajo busca la mayor cantidad de información posible sobre la oferta, el empleador y las condiciones de trabajo.

• Si te ofrecen pagarte el pasaje asegúrate de conocer las condiciones en que deberás devolverlo.

• Si la suma de dinero que te ofrecen es demasiada alta podría tratarse de un engaño.

• El pasaporte y el DNI es un documento personal, no se los de a nadie.

• No vayas sola/o a entrevistas de trabajo, pedile a un amigo/a o familiar que te acompañe.

QUÉ DENUNCIAR

• La desaparición de una persona

• Prostíbulos encubiertos: en la Argentina la explotación de la prostitución ajena es un delito y los prostíbulos están prohibidos por ley.

• Reducción a la servidumbre o trabajo forzado en talleres textiles, trabajo rural, fabril, casas particulares o en cualquier otro rubro.

DÓNDE DENUNCIAR

LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO DE MANERA GRATUITA EN LA LÍNEA NACIONAL 145