Campaña: reciclan papel y lo venden para ayudar a merenderos

Cuando un neuquino se para en la costa a observar el Limay, tal vez no tome conciencia lo que significa un manantial de agua de deshielo corriendo límpida delante de sus ojos. O tal vez sí, y ya haya muchas personas pensando en cómo cuidar el río y en generar acciones desde la cotidianeidad del hogar.

Es importante resaltar que no es la primera vez que esta organización se encarga de reinsertar lo recaudado en el circuito de la producción, ya que desde que arrancaron llevan los materiales a cooperativas recicladoras o centros de transferencia municipales para que tengan insumos de trabajo y con lo que les pagan por ello han realizado donaciones a comedores neuquinos.

Reciclan papel y lo venden para ayudar a merenderos Omar Novoa

Sobre esta campaña de papel hay un punto al que prestar especial atención: “Es muy importante poder llevar los papeles separados según sean papeles blancos o de color, ya que se reciclan distinto y se genera un trabajo engorroso si tenemos que separar los papeles nosotros”, explica Jimena. Así, quienes quieran aportar papeles, deberán tener en cuenta la siguiente clasificación: el blanco, que es el de fotocopias, cuadernos, carpetas y hasta los tickets de las compras del supermercado sin anillados ni tapas duras; y el de color; el proveniente de revistas, catálogos, diarios y papel común de color.

Reaccionar

En lo que va de estos seis meses, el grupo ha encarado varias actividades que siguen sosteniendo para darle empuje a la vida sustentable. “Participamos de la Campaña Neuquén Limpia en septiembre del 2020, creando puntos de acopio en distintos barrios”, refleja Jime, y agrega que lograron una logística de traslado de materiales hasta las recicladoras y centros municipales de transferencia de residuos, y funcionaron de nexo con emprendedores que reutilizan los residuos.

Pero además de la praxis, Reaccionar fomenta las ideas. Uno de los proyectos fue realizar charlas en vivo por Instagram con emprendedores sostenibles/ecológicos. “Lo hacemos con el fin de ayudarlos en la difusión y concientizar sobre el cambio de hábitos más amigables con el medio ambiente”, sostiene Jimena.

Si bien por el momento una quincena de personas compone el equipo, están abiertos a seguir recibiendo manos voluntarias. “El éxito de las campañas consiste en ser cada vez más ciudadanas y ciudadanos reaccionando, separando residuos en nuestros hogares, funcionando como punto de acopio, disponiendo de vehículo para los traslados de material, gestionando las redes sociales, etc. Hay un montón de tareas para realizar y para eso se necesitan muchas manos y predisposición para lograrlo”, comenta Joaquín, otro de los participantes.

Conciencia

Cientos de cosas se pueden hacer en casa para contribuir al cuidado medioambiental. De hecho, empezar por el entorno es la base de todo compromiso ecológico. Los chicos recomiendan entre esas acciones -como primordial- separar los residuos y sacarlos los días correctos.

“Es importante que si no hay un contenedor que corresponda con el residuo, se lo lleven a a casa; ya que cada uno es responsable de sus residuos y no tiene que perjudicar la correcta clasificación de los mismos”, recalcan.

Hacer compost es otra de las posibilidades: “Casi el 50% de la basura que tiramos día a día son residuos orgánicos”, señalan. “Hacer compost es muy fácil. Sacamos menos la basura y encima, obtenemos dos productos majestuosos para nuestros plantas, jardines o huertas: tierra fértil, y fertilizante”.

También rechazar los productos de un solo uso; como cepillos de dientes convencionales o rasuradoras, envases no retornables o recargables, productos en envases no biodegradables y todo lo que sea fácilmente desechable y que no se pueda volver a usar. “Hacer ecobotellas, llenas de papeles de plástico para que, además de reciclar plástico, tomemos conciencia de la cantidad de plástico que consumimos diariamente”, añaden Jimena y Joaquín.

Y como corolario –por favor-, tomarse un minuto antes de tirar algo. “Intentar de reutilizarlo o consultar en los grupos de recicladores de las redes para saber si alguien lo puede necesitar”, finalizan los chicos.

Para saber más:

- Escribí a @reaccionar.nqn para información de puntos de acopio.

- O llevalos a la batea de Nogoyá casi Rufino Ortega el 23 de 9 a 12 y de 17 a 20 hs.

- Y todos aquellos que quieran sumarse o saber sobre cómo separar los materiales en casa, pueden completar el siguiente formulario de Google: http://bit.ly/QuieroReaccionar