Cannabis Medicinal: "Queremos dejar de ser ilegales para el Estado"

Este proyecto ha sido visto con buenos ojos ya que no solo trabaja sobre la posibilidad de autorizar el autocultivo bajo un registro nacional, sino que también profundizó la posibilidad de un cultivo en red, llevado por las organizaciones de cannabis medicinal.

Los cannabicultores y quienes pelean por el uso médico de la planta se preguntan por qué aún no se aprobó. Para comprender la lentitud del caso hay que analizar algo que no es novedad: otro de los puntos que establece este borrador es la posibilidad de que los laboratorios produzcan y vendan aceite para aquellos usuarios que no tengan la voluntad de cultivar.

Aquí radica un conflicto de intereses con la industria farmacéutica. Es es ese punto donde las agrupaciones de cannabis medicinal creen que está puesta la lupa que evita que el Gobierno de Alberto Fernández ponga el gancho clave. Aún así, Canut insiste: "necesitamos que no nos dejen de lado, queremos que el estado esté presente y nos acompañe”.

Fernanda Canut destacó la iniciativa del Gobierno a favor del autocultivo.

"La sociedad lo tiene más asimilado. Siempre tenemos cerca un familiar o conocido que está consumiendo aceite de cannabis. A cualquiera que le hables del tema algo sabe. Hemos avanzado en este inconsciente de la marihuana como droga”, aseguró Canut con respecto al debate de la prohibición/legalización y el eje central que busca resolver este proyecto.

Mientras tanto, continúa la criminalización de los cannabicultores y eso es una de las preocupaciones de las organizaciones. "Nos condenan como si fuéramos narcotraficantes cuando lo único que hacemos es garantizar el derecho de la calidad de vida de nuestros hijos y de todo el núcleo familiar”, lamentó la presidenta de la agrupación.

"Ya estamos presos de una patología y eso no lo podemos revertir. Pero si mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y de toda la familia. No tenemos más ganas de ser ser allanados o ser tratados como ilegales”, sostuvo la referente en el diálogo con este medio.

Mientras tanto y con mucha paciencia, se mantienen a la espera de la respuesta del Gobierno. Las agrupaciones ven el lado positivo de la cuestión, porque amplió la lista de patologías con esta nueva reglamentación. “Ya no solo se habla de las convulsiones refractarias, sino también de otras patologías, como VIH, cáncer y autismo", dijo Canut.

"No somos más que mamás, amigos, hermanos, nietos y abuelos que cultivamos para buscar mejorar la calidad de vida. No hacemos nada que sea más amor al otro", sostuvo Canut.