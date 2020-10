Embed

“Angela no nos envió mensajes, pero comentó los mensajes que puso Rodrigo Tapari. Brian sí nos saludó”, destacó Rocío Quiroz. “Mensajes privados no, pero supongo que ellos deben estar pasando un mal momento, recuperándose”, acotó Rodrigo Tapari. Entonces, De Brito destacó que Leiva estaba enojada por no haber podido realizar el homenaje a Gilda.

“Nosotros venimos a defender a su equipo. Nos encantaría quedarnos en Cantando 2020, pero en este momento estamos para reemplazarlos a ellos. Por eso me gustaría que se pongan felices cuando nos va bien”, aseguró Rocío Quiroz. Al mismo tiempo, Brian Lanzelotta envió una serie de tuits en los que agradeció a Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari por reemplazarlos y agregó que le gustaría que se quedaran en el certamen.

CANTANDO 20201.jpg Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, fueron remplazados en el Cantando 2020 tras dar positivo a Covid-19

Luego llegó la hora de la devolución del jurado de Cantando 2020, que en cada gala se muestra más conforme por la participación de Rocío y Rodrigo en el Cantando 2020. “Ustedes cantan muy bien, pero Rocío tiene voz de solista. Y entonces, a pesar de todo, no mezcla bien. De todos modos, los dos lo hacen divino, impecable. Rodrigo se jugó más, estuvo más expresivo. Rocío estuvo asustada al principio y después se soltó. Me gustó mucho”, dijo Nacha Guevara y los calificó con un 8.

Para Karina La Princesita, sin embargo, le pareció que estuvo excelente y le puso un 10: “Me parecen ricos y distintos. Me pareció muy interesante que se invirtieran los rangos vocales. Rodrigo Tapari hizo las notas altas y Rocío Quiroz las bajas, algo que no suele ocurrir en dúos de hombre y mujer. Encima, tienen verdad cuando cantan. Para mí fue excelente y son una de las mejores parejas que me tocó escuchar”.

Oscar Mediavilla, por su parte, indicó: “Estoy muy contento. A mí me da mucho placer que estén en esta pista. Rocío Quiroz resignó todo su poderío para que Rodrigo Tapari se luciera más. Es una gran lección para otros participantes de este concurso. Saben cómo decir, cómo mirar. Es una alegría enorme que haya artistas como ustedes. Ojalá pudieran quedarse. Si yo fuera Angela, también estaría muy preocupado, porque son artistas muy buenos. Ella también es una excelentísima cantante”.

Moria Casán fue la última en dar su devolución. “Rocío, tenés mucho ángel. Podrías ser actriz. Son los dos muy arriba, pero saben que a mí esta canción no me gusta... Es melodramática. No consumí la novela ni consumo esta música. Yo consumo otras cosas. Faltó pasión. Expulsaron notas por la garganta, pero a mí no me llegó. A mí me gusta la música clásica y electrónica”, determinó.