Capacitan en las afectaciones del teletrabajo

Los más de 120 días de aislamiento obligatorio en el país no son recibidos del mismo modo por todas las personas. Son muchos los que se sienten agobiados por el trabajo en casa, sumado a la escolaridad de los hijos y la convivencia con la familia las 24 horas.

La Municipalidad de Plottier, desde el área de Desarrollo Social, ya venía trabajando con el licenciado en Psicología Daniel Schiro y según comentó a LM Neuquén la directora del área, Cintia Peressini, vieron oportuno abrir a todos los vecinos una capacitación que permita conocer qué es lo que nos pasa y poder tratar estar mejor.

Peressini contó que tiene conocimiento de al menos tres suicidios en Plottier y otros dos intentos, durante la cuarentena y aseguró que entienden que es importante ocuparse. "Y nos ocupamos convocando a un profesional quien en principio capacitó al personal municipal sobre la prevención del suicidio, y ahora en una charla más abierta que ayude a todos los vecinos en este contexto de cuarentena", explicó.

Embed

Schiro es también diplomado en suicidología y aclaró a LM Neuquén que hay que "desmitificar que esta cuarentena nos conduce a una situación suicida porque justamente la conducta suicida no es unicausal, sino multicausal".

"Pero sí el síndrome de burnout puede estar dentro de las conductas suicidas, las conductas suicidas tienen múltiples factores estresantes, y no uno solo. Y esto lleva tiempo, no se construye de un día para el otro", puntualizó el profesional.

Para participar de la charla gratuita que se brindará hoy 20 de julio a las 20 por zoom los interesados pueden inscribirse al mail: secretariadesarrollosocial@plottier.gob.ar.

Síntomas

Schiro explicó que cuando en un principio se empezó a hablar de este síndrome se lo ubicaba especialmente en personas que trabajaban en el área de salud, quienes se encontraban desbordadas ante las extensas guardias y problemas de insumos.

Con el tiempo se extendió a otras profesiones como la docencia y hasta a aquellos que están en atención al público y hoy se puede trasladar a todos los trabajadores quienes están realizando teletrabajo durante la cuarentena.

Daniel Schiro.jpg

Los síntomas son de una conducta psicosomática y se manifiesta en irritabilidad, trastornos del sueño, taquicardia, sudoración, ausentismo en el trabajo por distintas patologías, explicó el especialista, quien además indicó que "las personas no pueden poner en palabras lo que les está sucediendo y lo somatizan".

"Hoy con la cuarentena sentimos el encierro, otro síntoma es empezar a perder la autoestima, la falta de creatividad. Las exigencias laborales en forma remota, donde uno tiene que empezar a utilizar tecnologías que quizás no conocía y no sabe usar como el zoom, videos llamadas, meet", describió Schiro, quien destacó que "hay muchas personas que no estaban acostumbradas a la virtualidad".

El licenciado en Psicología explicó que ante esta nueva cotidianidad que vivimos podemos sentir "una sobre exigencia en el uso de la virtualidad y destacó que también suman a poder padecer este síntoma la convivencia con los pares las 24 horas.

Consejos

Para contrarrestar el síndrome de burnout, Schiro recomendó cuidar de uno mismo y desconectar, buscar actividades alternativas en los quehaceres diarios, prestar atención a las señales del cuerpo. "Quizás no todos los dolores físicos se vinculan con alguna deficiencia fisiológica, a veces puede ser acumulación de cansancio, y stress. Es bueno buscarse un tiempo de relajación, tiempo libre, buscarse algo que a uno lo tranquilice, leer un libro, meditar, escuchar música, salir a pasear dentro de lo permitido y cumpliendo las normas de bioseguridad", describió.

El especialista también destacó la importancia de poder organizarse, darse tiempo y poder acompasarse en los momentos de todos los días. "Quizás si uno está dentro de su casa todo el día, poder cambiar de posición las cosas, darle otra perspectiva. Si uno está haciendo el home oficce darse 15 minutos cada una hora y media o dos horas, contar con el apoyo de alguien que uno estime, o recurrir a video llamadas para la distracción", indicó el psicólogo.