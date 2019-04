La intención de los carteles es comunicarme con los vecinos y hacerles saber que tengo intenciones de pasar a un desafío más importante que el que tengo ahora. También porque de esta manera puedo hacer un sondeo y conocer lo que la gente piensa. Esto para mí arrancó hace 40 años en la universidad, fui director de escuela, convencional constituyente, pasé por el EPEN, el Copade, jugué al fútbol y ahí conocí mucha gente, trabajé en la actividad privada siempre y eso fue lo más importante. En toda esa trayectoria la gente supo cómo actúo, cuáles son mis principios, y ahora lo que intento es hacerles saber que estoy interesado en modificar cosas.

¿Cuáles?

Siempre estuve por la defensa de los derechos populares. Este tema de las tarifas no es nuevo para mí, creo que es una causa justa, pese a que me genera una exposición excesiva.

¿En esta intención de ir por la intendencia necesita una alianza?

Es difícil tomar esa determinación porque no me gustan los condicionamientos y cuando se comparten espacios aparece eso. Pero Neuquén es una ciudad importante, con candidatos que tienen una estructura de peso como el MPN, por lo que no descarto hacer algún acuerdo. Pero tiene que estar claro el objetivo, que no es solo mío sino de un grupo de gente que está trabajando, de no perder la transparencia en la manera de actuar y de que primero está la gente, y no es un slogan. En CALF, por ejemplo, pasamos momentos muy difíciles y respondimos con acciones concretas.

¿Y con quién podría concretarse algún acuerdo?

Con Mariano Mansilla hay una cuestión familiar, además de que tenemos coincidencias en las miradas de las cosas, por eso un acuerdo con UNE es casi una obviedad.

Pero ahí hoy están Ramón Rioseco y Unidad Ciudadana...

Ese frente no se mantendrá en la ciudad, dado que cada fuerza tiene sus propios candidatos.

¿Ya tuvo conversaciones con Mansilla?

Sí, claro, y él cree que soy un buen candidato.

¿De qué depende la confirmación de su postulación?

Si el número es bajo y no tengo aceptación de la gente, no tendrá sentido nada. En CALF nunca ganamos una elección por menos del 80 por ciento, pero la ciudad es otra cosa. Pretendo confirmar si hay una intención de voto en los vecinos. Lo haremos con encuestas y eso va a definir las dos cosas: primero si voy a ser candidato y después si haremos alianzas. No hay demasiados acuerdos concretados en la capital. En CALF los hemos tenido con gente de todos los partidos, a excepción de Cambiemos y la izquierda, con lo cual hay una experiencia en este tipo de armados.

¿Y el MPN?

Por lo menos en lo que tiene que ver con la ciudad, hace mucho que no es gobierno, y me es difícil hablar de esto porque tengo una buena relación con el gobernador. Pero no coincidimos en cómo hacer las cosas, sobre todo en acción social, donde no funciona como debería. Me preocupa la falta de políticas en esta materia.

¿Qué propone como plataforma?

Lo que más me motiva es poder convocar gente para trabajar, no tengo segundas intenciones, en este caso sería para planificar una ciudad a la que le faltan muchas cosas. Reconozco la gestión del actual intendente porque es un hacedor, pero en Neuquén hay muchos sectores de la población que no tienen ningún servicio o un techo para vivir. Uno de los objetivos centrales pasa por resolver esto. También el acceso a la tierra, donde comprar un terreno para el 70 por ciento de la gente es inaccesible, y no podemos esperar que lo resuelva otro. El transporte también está muy lejos de ser lo que debe ser y no se puede adjudicar solo a un problema de una empresa privada. Se tiene que involucrar la ciudad. No se trata de grandes obras, pero se necesita una solución. Y hay otras cosas menos urgentes pero también importantes: creo que una cuenta pendiente es que Neuquén tenga un estadio único de fútbol.