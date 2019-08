"Todas las medidas que anuncia son fuegos de artificio para intentar, en un proceso electoral, poder recuperar votos. Pero no es ninguna medida de fondo. No habla de la reactivación económica, no está hablando de volver a producir ni de abrir todas las fábricas que cerró", aseguró Quintriqueo en comunicación con Radio Universidad Calf.

Consultado sobre cuál es la salida para este momento de crisis económica, aseguró que "la mejor medida es la renuncia (de Macri) y la anticipación de la elección". Como otra opción, dijo que también sería viable "discutir con quienes hoy tienen la posibilidad de conducir el país ante el respaldo que obtuvieron en las elecciones", en clara alusión al Frente de Todos y al candidato a presidente Alberto Fernández, quien obtuvo el 47,65% de los votos, ya que "este es un gobierno que no tiene margen de poder cambiar la política económica".

Por último, Quintriqueo aseguró que el escenario social a futuro "va a ser conflictivo" y que "buscar responsabilizar al elector o a quien no está en la gestión es poner la discusión en otro lado para no discutir los problemas de fondo", en referencia a los señalamientos que hizo el presidente durante la conferencia de prensa del pasado lunes. "Hay que discutir cómo se reactiva la economía del país y cómo se inyecta dinero en los bolsillos de los trabajadores. Cualquier medida económica que anuncien podrá ser un paliativo pero no es ninguna solución de fondo", aseguró.

