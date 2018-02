Carrera: "Me falta agarrar las mañas del delantero"

Las urgencias del visitante quedan expuestas desde el dibujo táctico y pensando en las dimensiones del campo de juego, el técnico ideó un 4-3-3. Por eso la vuelta de Germán Weiner también a la formación de inicio para acompañar a Jorge Piñero da Silva como referente de área.

“Es un partido clave para nosotros. Los resultados de la fecha libre se nos dieron y descontarle al líder nos volvería a poner en la pelea”, reconoció Carrera.

Anoche, alrededor de las 22, partió la delegación que se alojará en Junín, a pocos kilómetros de la sede del juego.

Un esguince de tobillo ante Independiente en Neuquén dejó a Carrera al margen del cruce como local ante Deportivo Madryn. “Estaba más o menos o como estamos todos parejos, el técnico creyó mejor que no jugara el último partido”, reconoció el futbolista que pegó el salto a primera división como 4.

“Mi velocidad ha hecho que mi posición vaya cambiando, pero me gusta. Jugar como delantero me pone todo el tiempo mano a mano con el defensor. Me falta agarrar las mañas del delantero, pero es algo que me da ganas”, resumió el diestro futbolista.

La campaña se esfuma y el margen de error se reduce. “Es así. Tenemos con qué, pero no encontramos los caminos durante los partidos. Ahora estamos obligados”, reconoció.