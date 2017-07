La diputada oficialista agregó que el ex ministro de Planificación Federal tiene “la estupidez humana de decir ‘yo obedecí a Néstor (Kirchner), yo robé a la Nación con Néstor, yo me hago cargo de haber robado la Nación, yo cumplí órdenes’, y entre esto y la obediencia debida durante la dictadura no hay diferencias”.

Luego de que fracasara el intento del Gobierno de expulsar al diputado De Vido de la Cámara baja, la dirigente remarcó que Cambiemos necesita ganar las próximas elecciones legislativas para “tener muchos diputados y conseguir los dos tercios” que ayer no pudo obtener. “Esto no depende de nosotros, depende del pueblo de la Nación. Acá hay gente del pueblo de la Nación que vota a ladrones y gente que los encubre”, planteó durante una entrevista televisiva (la acompañó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta).

La diputada consideró que De Vido “es muy parecido a (Otto Adolf) Eichmann”, que fue un teniente coronel de las SS nazis, y acuñó un concepto esgrimido por la filósofa alemana Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén para remarcar que el ex ministro de Planificación “en el fondo es la banalidad del mal, es un estúpido”. “Yo lo vi a ese hombre con la imbecilidad propia de alguien que es capaz de robar toda la Nación y entregársela a otro o compartir y después llega a su casa y se ocupa de sus canarios”, añadió.

Según la precandidata, “hay parte de la sociedad argentina que está atrapada porque pone la ideología por encima de la verdad”, pero remarcó que la acusación contra el ex funcionario kirchneristra “no se trata de algo ideológico sino de un crimen”. También cuestionó que parte de la Justicia está “encubriendo” al ex ministro, quien -aseguró- “obstruye pruebas, presiona, hace desaparecer pruebas”.