"De Vido es el hombre más importante después de Néstor Kirchner, es más importante que Cristina. Él me quiso meter presa, fue una persecución pero hoy tiene que hablar de todo lo que me hizo y de todo lo que le robo a la Nación", dijo la diputada en los estudios de TN.

Explicó que esta instancia se da luego de años de denuncias y aportes desde su bloque a la Justicia. "De Vido sabe de la corrupción kirchnerista, el arquitecto jurídico es (Carlos) Zanini, pero él operador de cobrar la coima. Ellos se quedan con todas las empresas en Santa Cruz, de minería y pesca", señaló.

Al tiempo que entendió que el ex funcionario detenido ahora en Ezeiza, "no puede ser arrepentido, es autor, podrá ser selectivo o no, todo lo involucra. Él es el gran coimero en nombre del Estado, era el que pedía 20% anticipo de la obra".

De Vido cuando se fue a entregar ayer a Comodoro Py cuando soltó unas palabras dirigidas a la doctora Carrió para que brinde con champagne por su detención, aludiendo a una vieja disputa entre ambos."Él se acordó de mí pero yo no tomo champagne", cerró la diputada.

