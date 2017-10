Le sacaron los fueros y le pusieron las esposas

Apenas De Vido se quedó sin fueros una docena de efectivos de Gendarmería y un escuadrón de fuerzas especiales rodeó el edificio del barrio de Palermo donde vive e ingresó al departamento del décimo piso para detenerlo. Sin embargo, los uniformados no tuvieron éxito: mientras lo buscaban en la torre de avenida Libertador al 2200 el ex ministro de Panificación se entregaba. Antes de entrar por una puerta lateral a los tribunales se lo escuchó decir: “Mándenle champagne a la doctora Carrió”. La frase del ex funcionario fue en respuesta a Carrió, ya que la semana pasada, en el cierre de campaña de Vamos Juntos, la dirigente de Cambiemos había festejado la decisión de la Cámara Federal de ordenar el desafuero y la posterior detención del ex funcionario, acusado en varias causas por hechos de corrupción.

“Que no me manden champagne, porque no tomo alcohol... Donde hay festejo es en el cielo, porque hubo justicia”. Elisa Carrió La diputada le respondió la dedicatoria a De Vido.

De Vido ingresó sorpresivamente por uno de los accesos laterales al edificio en compañía de su abogado Maximiliano Rusconi. Fue por la calle Letonia, por donde varias veces ingresó también a declarar la ex presidenta Cristina Kirchner.

De Vido ingresó con un morral y vestido de manera informal y para entonces ya se había dispuesto el desalojo total del cuarto piso de los tribunales, donde tanto el juez Rodríguez como Bonadio tienen sus respectivos juzgados. El ex ministro ingresó al Juzgado de Rodríguez y allí fue detenido, antes de que también se lo notificara de la prisión preventiva decretada por Bonadio en la causa por sobreprecios en la compra de gas licuado natural. No prestó declaración.

“Todos los argentinos sabíamos que esto iba a pasar. Pero una cosa es saberlo y otra es verlo. No hay privilegios”. María Eugenia Vidal Gobernadora de la provincia de Buenos Aires

El desafuero

El trámite legislativo fue corto, por 176 votos a favor y una abstención, la Cámara baja finalmente decidió el desafuero por los precesamientos y pedidos de detención por malversación de fondos y defraudación al Estado. La abstención pertenece al cordobés Juan Manuel Pereyra (Concertación-FORJA), quien argumentó que “no están dadas las condiciones constitucionales de defensa en juicio, y no quiero ser cómplice con mi voto de violar la independencia de otros poderes”.

De esta manera, y en medio de una sesión histórica, ya que es la primera vez que Diputados vota desde el advenimiento de la democracia el desafuero por corrupción, el bloque oficialista Cambiemos llegó a los dos tercios necesarios con el respaldo de los diputados del Frente Renovador, del Justicialismo, del Frente Misionero, del GEN, Frente Cívico de Santiago, la Izquierda y Compromiso Federal, de los hermanos Rodríguez Saá.

“Para una república es tristísimo que se apliquen penas sin decisiones de condena. Esto es una ilegitimidad absoluta”. Maximiliano Rusconi Abogado defensor del ex ministro detenido

Los seis diputados del FPV que le soltaron la mano

Capital Federal

Seis diputados del Frente para la Victoria votaron a favor del pedido de desafuero hecho por dos jueces contra el ex ministro Julio De Vido, pese a la decisión de la bancada opositora de no bajar al recinto. Algunos de los legisladores que desafiaron a la jefatura del bloque fueron los sanjuaninos Alberto Tobares y Sandra Castro, quienes responden al mandatario Sergio Uñac (uno de los pocos gobernadores peronistas que salió airoso del test electoral del domingo) y la tucumana Miriam Gallardo, una dirigente muy cercana al gobernador Juan Manzur.

Sorprendió, en cambio, el voto favorable de la formoseña Inés Lotto, una diputada que responde al gobernador Gildo Insfrán, teniendo en cuenta que otro diputado de esa provincia, Luis Basterra, es vicepresidente de la bancada del FPV que conduce el bonaerense Héctor Recalde. A ese lote de diputados se sumaron las legisladoras de Chubut Ana María Llanos y la rionegrina María Emilia Soria, quien ya había anunciado hace una semana que iba a votar a favor del desafuero y fue la única del bloque K que pronunció un discurso en la sesión especial, en cuyo transcurso se aprobó la quita de fueros al ex ministro kirchnerista.

Casanello tiene que decidir si Cristina va a indagatoria

Capital Federal

La Sala II de la Cámara Federal Porteña confirmó el procesamiento del juez Sebastián Casanello contra Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otros 22 imputados por lavado de dinero en la causa conocida como “ruta del dinero K”. El magistrado se había declarado incompetente en este tramo del expediente, pero la Cámara decidió que seguirá siendo el juez de la causa y deberá resolver si cita a indagatoria o no a Cristina Kirchner.

Casanello procesó por tercera vez al empresario K el 25 de agosto con un embargo de 600 millones de dólares. La medida cautelar incluyó por la misma cifra a Austral Construcciones y otro conjunto de empresas que intervinieron en la maniobra de lavado de activos que asciende a 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Sin descartar que su patrimonio se incrementó sustancialmente entre 2010 y 2013: hoy tiene más de 420 propiedades por $2547 millones.