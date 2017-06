Carriqueo tuvo una lesión y no viajará al Sudamericano

La lesión se le acentuó en los últimos días y lo obligó a desistir de sumarse a la Selección argentina que competirá este fin de semana en Asunción. “Al principio pensé que era algo sencillo, pero resultó más complejo. Es una molestia en el peroné de la pierna derecha que no me deja ni trotar. Es una pena porque venía bien y quería hacer algo bueno en el Sudamericano, pero ante esta situación prefiero quedarme. Tuve que abandonar en otro sudamericano (en Lima, Perú 2015) por un desgarro en el gemelo y es sensación no la quiero volver a pasar. Si voy, es para terminar la carrera y dejar todo”, señaló.