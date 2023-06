Casa con excrementos: piden por el rescate de los 30 animales

GIF Acumuladora de residuos.gif

"Lamentablemente, debemos volver a reclamar por la labor inconclusa de Bienestar Animal, a cargo de la Subsecretaria de Ciudades Saludables de la Municipalidad de Neuquén, Andrea Ferracioli y la Directora de Protección de animales no humanos de la Municipalidad de Neuquén, Celeste Leiga, ya que solo retiraron 15 animales. Se comprometieron a controlar y llevarse a los más de 30 animales, entre gatos y perros, que quedaron en la propiedad para poder rehabilitarlos con adiestradores y reubicarlos en buenos hogares. Pasadas casi dos semanas desde el allanamiento nada de eso se cumplió", advirtieron con preocupación.

"Bienestar Animal tenía conocimiento de que la vida de los animales está en peligro. Se liberaron a los gatos de la casa, donde vivían encerrados, y varios ya tuvieron finales no deseados. No solo eso, los animales que permanecen en la casa no fueron controlados por veterinarios de Bienestar Animal, tampoco tratados, desinfectados, desparasitados, ni vacunados. Están constituyendo un nuevo foco de gérmenes, parásitos y enfermedades en el barrio, habiendo muchos niños y gente mayor, sin contar la gran cantidad de animales domésticos y callejeros que conviven en la zona. No nos olvidemos que esos animales vivían sobre un suelo de 20 centímetros de excremento de animales y humanos", subrayaron en el escrito.

Señora acumuladora de perros y gatos denuncia por olores (2).jpg Claudio Espinoza

En diálogo con LMNeuquén, una vecina (que prefirió no revelar su identidad) señaló que el escrito fue consensuado con sus vecinos para llamar la atención de las autoridades Municipales dado que, pese a los reiterados reclamos, no están logrando obtener una respuesta por parte de Bienestar Animal.

"Cuando llamamos nos dicen que no tienen lugar para reubicar a los animales, nos bicicletean y sugieren si nosotros podemos encontrar una solución. Hemos pedido hablar con Andrea Ferracioli pero siempre terminamos hablando con gente de administración que no nos da una respuesta. En su momento hablamos con Celeste Leiva, pero ya no", contó la mujer.

Señora acumuladora de perros y gatos denuncia por olores (5).jpg Claudio Espinoza

"Si pasás por la casa se siguen sintiendo olores nauseabundos. No sabemos si es porque están impregnados en el domicilio o porque no se ha limpiado durante estos 10 días el excremento de estos 10 gatos y 20 perros que continúan ahí. Nadie está controlando si los animales están comiendo, además", planteó poniendo el foco en la falta de presencia de los agentes municipales.

"Desde el día del allanamiento empezaron a aparecer algunos gatos que estaban encerrados en las casas de los vecinos. Sabemos que a uno lo mató un perro y que otro fue atropellado. Una vecina se hizo cargo de la internación en una veterinaria, pero tuvieron que sacrificarlo porque tenía muchas complicaciones y hematomas internos. Sabemos que hay más gatos dando vueltas por todo el barrio. Son gatos que están impregnados de ese olor nauseabundo y no sabemos en qué condiciones están ya que no han sido tratados ni desparasitados. Están merodeando en contacto con otros animales y personas. Estamos muy preocupados, es muy compleja la situación", recalcó.