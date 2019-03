P18-F01-B-Almeda-Errell.jpg

“Nos conocimos en Chuck E Cheese, hubo una fiesta de cumpleaños allí. Lo miré a los ojos y me enamoré. Sabía que él era con quien quería pasar mi vida. Nunca me intimidó la edad en absoluto”, aseguró la señora. A pesar de la asombrosa brecha de 53 años, Gary y Almeda afirman que tienen intereses y pasatiempos similares. Entre ellos está el canal de Youtube que comparten, en el que muestran su relación desde cerca y ya son seguidos por más de 75.500 suscriptores.

Al mismo tiempo que varios se declaran fanáticos de esta pareja, mucha gente se encarga de criticarlos por las redes sociales. “No siento que esté perdiendo el tiempo por estar casado con Almeda. Estoy realmente maduro para mi edad, no encajo en el rango de edad joven en absoluto. Nunca me han atraído las mujeres más jóvenes. Incluso cuando tenía 13 o 14 años, siempre me gustaron las mujeres mayores y cuando le conté a mi abuela, que me crió, tuve miedo por cómo la tomaría. Pero ella nos aceptó”, respondió el pibe, de 19 años.

Ambos sellaron su amor de manera inmediata: se casaron dos semanas después de conocerse. “Mucha gente espera años para casarse y todos tienen diferentes opiniones sobre cuándo hacerlo. Pero estábamos enamorados, así que me animé a dar el salto”, sostuvo el adolescente, quien dio más detalles: “La primera vez que hicimos el amor fue en nuestra noche de bodas. Fue increíble, había una conexión muy profunda allí”.