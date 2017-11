Casi 4 mil niños perderían la asignación universal

En toda la provincia, unos 42 mil niños reciben este aporte no contributivo del gobierno nacional, que se planteó en 2009 con el objetivo de ofrecer un ingreso extra a las familias más vulnerables. Sin embargo, casi un 10% de esos beneficiarios se perderán una parte de la cuota porque aún adeudan los certificados de escolaridad y salud de 2015 que exige la Anses.

42.358 niños son beneficiarios en la provincia de Neuquén. 420 niños con discapacidad. La AUH consta de un pago de $1412 por cada hijo menor de 18 años.

“La AUH busca velar por el desarrollo humano en el mediano plazo. Para esto solicita como contraprestación la presentación de una constancia anual de que los niños y adolescentes asisten a la escuela y reciben los controles de salud pertinentes a su edad”, señalaron desde el organismo nacional.

Para promover la cobertura de salud y educación de los niños, pero atentos a las dificultades de las familias para presentar los documentos, la Anses estableció un sistema en donde no suspende la prestación si no se cumplen los requisitos pero sí reduce el monto otorgado.

Cada mes, los beneficiarios reciben un pago de 1412 pesos por niño menor de 18 años y hasta un máximo de cinco hijos. El 80% de ese monto se paga de forma mensual y el 20% restante, que son 282 pesos, se liquida contra la presentación del formulario PS 1.47 al año siguiente.

27.354 niños beneficiarios residen en la ciudad de Neuquén. En todo el país 248.425 niños tienen que presentar la documentación.

Los padres de los 3900 niños neuquinos que no presentaron los papeles de 2015 ya perdieron la posibilidad de recibir ese 20% restante. Sin embargo, la Anses extendió el plazo hasta el 31 de diciembre para que entreguen la documentación y así no se suspenda el beneficio actual.

Según explicaron, “una de las dificultades más complejas es la comprensión de las reglas asociadas al cumplimiento del requisito de presentación de la libreta”. Es decir, la falta de cumplimiento no se da porque los niños no asisten a la escuela o los hospitales, sino porque no saben cuáles son los pasos a seguir para conseguir los sellos en el sector educativo y el de salud o desconocen que pierden parte de la asignación por no hacerlo.

Atentos a esta realidad, desde la Anses comenzaron a trabajar en mecanismos para evitar estas dificultades, por lo que planean que sean los propios establecimientos educativos y de salud los que aporten la información para evitar cada trámite individual.

Herramienta

Para mejorar la calidad de vida

Según explicaron desde la Anses, muchas veces estos papeles no se presentan por otro tipo de dificultades para completar la documentación, como conseguir un turno, problemas en los traslados y otros inconvenientes de logística. Desde el organismo destacaron la importancia de esta herramienta para mejorar la calidad de vida de los niños de las familias más necesitadas. Según señalaron, un estudio a cargo de Unicef demostró la efectividad del programa en los estratos más pobres.