Caso Floyd: el pedido de una artista a un militar en plena marcha

Y agregó, "Marchen con nosotros. Marchen a nuestro lado. Trae a tu gente. Marcha a nuestro lado. Que la revolución sea televisada. Marcha a nuestro lado y muéstranos que estás aquí por nosotros. Hagámoslo. Empezamos a marchar y ustedes marchan con nosotros.Haz historia con nosotros, por favor".

El guardia incluso se mostró dispuesto a unirse al recorrido, pero solo durante una cuadra, ya que tenía órdenes de mantenerse patrullando entre esas esquinas para proteger a los negocios.

En el video se escucha a otro manifestante pidiendo a los guardias que se arrodillen, y lo hacen, pero la cantante lamentó: “No es suficiente para mí”.

Palmer también compartió sus pensamientos sobre el racismo sistemático en un video publicado en Instagram.

"A los 26 años, estoy mirando y presenciando una revuelta física, y es una revuelta a una escala que no estaba segura de ver nunca. Para aquellos que no estén mirando lo suficientemente cerca, todo lo que verán es saqueo, o gente a la que no le importa el movimiento, o anarquía sin movimiento. Pero lo que veo es una sociedad que responde al opresor sobre cómo el opresor nos ha respondido a nosotros", dijo Palmer.

"El racismo es sobre lo que se construyó el país: Esclavitud, opresión sistemática, luego opresión de los votantes, opresión de las mujeres, un sistema educativo deficiente por lo que estás intencionalmente desinformado, opresión financiera", continuó. "Los seres humanos no pueden soportar mucho. Los americanos necesitan una reforma del gobierno que exija leyes y nuevas leyes que den a luz el futuro de nuestros hijos. Merecemos un nuevo sistema porque el viejo fue creado para oprimirnos".

Keke Palmer Pleads: National Guardsmen ‘March Beside Us..Make History With Us’ | NBC News NOW

