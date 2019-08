Serán dichos magistrados los encargados de evaluar la pretensión de la defensa, de cara lo resuelto por unanimidad por el tribunal integrado por los jueces Ana Malvido, Andrés Repetto y Walter Trincheri.

El pasado 13 de mayo, estos últimos hallaron culpable al acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Luego, el 5 de junio, le dictaron una pena de seis años de prisión.

“Solicitamos que se revoque esta resolución y se cese con esta injusticia de que Ignacio esté condenado por un delito que no cometió, que no existió, que no fue tal”, sentenció Oneto a LMN, tras su alegato.

Consultado sobre cuáles fueron los puntos centrales en los que hicieron hincapié para presentar la impugnación, el abogado apuntó directamente hacia el relato de la víctima.

“Primero empezamos por el análisis del relato de la denunciante, a partir de un criterio objetivo, y entiendo que logramos demostrar que había una incoherencia, que ese relato no permitía fundar la condena”, detalló el defensor.

Por otra parte, Oneto aseguró: “Demostramos que toda la prueba médica, toda la prueba periférica del caso sindica la ausencia de violencia, los peritos dicen que ni la ropa interior, ni el lugar del hecho, ni el cuerpo de la denunciante tiene signos de violencia”.

Sin embargo, el fiscal jefe Pablo Vignaroli señaló que el testimonio de la víctima es claro, coherente, contundente y no es contradictorio. “Además, se encuentra avalado por dos evidencias que son absolutamente objetivas: el informe médico y el video”, afirmó el fiscal.

En este sentido, Vignaroli puntualizó que el cuerpo de la víctima sí presentaba signos de que se ejerció violencia contra ella y que del video (difundido por este medio), “surge claramente la voluntad de ella de no querer estar con el acusado o tener una relación sexual”.

“Inmediatamente de ocurrido el hecho, la víctima se contactó con personas que son testigos y les contó exactamente lo mismo que luego relató en la denuncia y fundamentalmente en el juicio”, aclaró el fiscal.

Respecto de la violenta agresión que quedó registrada por las cámaras de un vecino del condenado, Oneto se limitó a decir que el “escape (de la víctima) se pudo haber producido por el mismo estado de realidad relativa en el que ella se encontraba, es una persona que tiene problemas de sueño, dicho por su psicóloga”.

Ante la repregunta de cómo encaja la agresión en su teoría del caso, el defensor argumentó: “En el video no se ve una violación. No la prueba, no da indicios de una violación, o sea, dicen salió corriendo porque la violó. Pudo haber salido corriendo porque discutieron, porque le dijo algo que no le gustó de su cuerpo, por muchas razones”.

Finalmente, tras señalar que en la sentencia los jueces no hacen un “análisis lógico del relato” si no que “se basan en una sensación”, Oneto indicó hay “evaluar conforme lo dice la jurisprudencia de este fuero”.

“Para los tres abogados que integramos esta defensa, la mujer no tiene que ser estigmatizada, puede decir que no, se puede arrepentir cuando quiera, cuando dice no es no, se acabó. Lo que estamos diciendo es que no dijo no, en este caso no pasó y eso no es criminalizar a nadie”, concluyó.

