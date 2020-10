Castro Rendón: esperan hisopado por el posible primer reinfectado de Covid

Lammel explicó en declaraciones radiales que no hay registros de que haya pasado antes en Neuquén y que de confirmarse un test positivo sería el primer caso de este tipo. Según describió el médico la persona estuvo con síntomas durante el fin de semana y este lunes se realizó el hisopado del que tendrán los resultados en las próximas 24 a 48 horas.

“No se ha demostrado todavía que contagiarse genera una inmunidad duradera. Si esta persona da positivo sería el primer caso en Neuquén, por lo menos publicado, del que nosotros sepamos”, expresó.

El director del Hospital Castro Rendón afirmó que cuando a una persona se le da el alta, luego de haber tenido coronavirus se le recomienda que continúe con el distanciamiento social, uso de barbijo y todas las medidas de protección, ya que insistió en que “no hay certeza sobre los niveles ni durabilidad de los anticuerpos generados.

“Uno piensa que no se va a volver a contagiar, pero eso no está bien estudiado científicamente, no se sabe ni cuánto dura, ni las diferentes cepas que pueda tener el virus”, expresó.

Con respecto a la utilización de plasma, Lammel comentó que se vieron casos de recuperación, aunque aclaró que su utilización es parte de una investigación. Lo mismo sucede con el suero equino que está en periodo de investigación y que hasta el momento “tendría un impacto positivo”.

“Seguimos con días de mucha tensión en el hospital y en todo el sistema de salud. Las camas están todas ocupadas. Hoy falleció un paciente y entra otro”, describió el médico, quien además agregó: “La idea es que la gente no se contagie para evitar las muertes, y para que el sistema de salud pueda soportar una situación de tantos infectados”.

Lammel comentó además que el Covid ataca muchos órganos, aunque la principal falla es la de la falta de oxígeno que compromete a los pulmones.

“Estamos viendo secuelas pulmonares, pero también cardiológicas, neurológicas, no sabemos qué va a pasar incluso con aquellos que le damos el alta y parece que no les pasó nada”, indicó.