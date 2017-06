Cayó cazando pero lo condenaron por tenencia de arma

Se trata de un ex sargento de la Policía neuquina. En tanto, un cabo fue absuelto.

Junín de los Andes

Un ex sargento fue declarado culpable de tenencia ilegal de arma, aunque no se pudo comprobar que practicara la caza furtiva. Por la misma causa, otro policía fue sobreseído al no encontrarse elementos que lo vinculen ni con el arma ni con el furtivismo.