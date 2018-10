Celebró que un cazador matara por error a su hijo

Según informan medios británicos, Marc Sutton, natural de Gales, realizaba la ruta de Super Morzine en su mountain bike cuando un cazador le disparó mortalmente al confundirlo con un jabalí. El autor del disparo es un joven de 22 años que formaba parte de una batida de caza compuesta por 18 integrantes. Al cerciorarse de que había sido una persona quien había recibido la bala, entró en estado de shock. Hasta el lugar del incidente se desplazó una unidad médica en helicóptero que nada pudo hacer para salvarla vida del joven, que murió al instante. La bala le alcanzó los pulmones y la columna vertebral. Al parecer, el fallecido iba bien equipado y vestía con ropa reflectante, pero la zona en la que se encontraba contaba con una espesa vegetación que dificultaba la visión. Las autoridades policiales han abierto una investigación y el cazador podría ser condenado por homicidio imprudente.

Lo más sorprendente del caso fue la reacción de los familiares del fallecido al enterarse de la noticia. “Espero que mi hijo se pudra en el infierno”, dijo la madre de Sutton, Katrina Toghill, en una publicación en su perfil de Facebook. “Mi única decepción es que moriste al instante. Para cualquier persona horrorizada que lea esto, no soy una sádica. Soy la mujer que le dio a luz. Este hombre era un monstruo”.

Toghill aseguró en su mensaje que estaba convencida de que su hijo había abusado sexualmente de una menor conocida de la familia. Tras la publicación, una de las presuntas víctimas del ciclista fallecido confirmó al diario The Sun que las acusaciones de la madre eran ciertas. “Me sentí aliviada de que no pudiera lastimarnos a nosotros ni a nadie más”, declaró.

La fuente, cuya identidad no fue revelada por motivos legales, aseguró que desde que tenía ocho años Sutton la violó en repetidas ocasiones. “Me amenazó con que si se lo contaba a alguien me mataría, todos me odiarían y nadie me creería”, detalló la mujer, tras precisar que la violó alrededor de un centenar de veces y que también la golpeaba.

Final:se había mudado a Francia en 2012. Quería rehacer su vida en otro lado.

“Se merece haber recibido un tiro así”

La joven que fue violada más de 100 veces por el ciclista denunció los abusos al cumplir los 17 años y en aquel momento la madre de Sutton no le creyó. Ahora, la mujer tiene claro que su hijo era culpable. “Apuntaste bien”, le dijo al cazador. Sutton fue descrito como una persona violenta y peligrosa. Una de sus ex novias dijo que está feliz con su muerte, según informa Daily Mail. “Se merece haber recibido un tiro como un animal, porque era el animal más grande que haya existido. Quiero que la persona que disparó no se sienta culpable porque nos hizo un gran favor”, agregó.