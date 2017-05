Centurión, con las horas contadas en la Ribera

Más tarde, el técnico xeneize contó en el programa radial Closs Continental que mantuvo una charla con el volante, aunque prefirió no ahondar en detalles: “Es una situación muy incómoda para todos. Está clara nuestra posición con respecto a la violencia de género, pero lo que hablamos con él queda en la intimidad”.

La denuncia que pesa sobre Centurión no es un tema menor y por eso desde el club no le renovarían el contrato, que vence en el final de la temporada. Hasta hace pocos meses era la debilidad del entrenador quien había expresado que Boca tenía que hacer el máximo esfuerzo por retenerlo. Sin embargo, fueron meses caóticos para Centurión (accidente de tránsito con fuga incluida a la salida de un boliche, imágenes posando desnudo, peleas con patovicas y rumores de un doping positivo no confirmado) que repercutieron negativamente en el club . Y ante la denuncia de violencia de género -que excede su vida privada-, se hace insostenible su continuidad en la Ribera.

Asoma Magallán

En cuanto a lo deportivo, Guillermo utilizaría a Lisandro Magallán en reemplazo de Insaurralde para visitar el sábado a Huracán, de acuerdo con el entrenamiento de ayer, aunque hoy definirá al once.