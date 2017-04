Challacó: robaron un tráiler de una empresa petrolera

El comisario Humberto Crisóstomo afirmó que el robo fue denunciado el viernes por la tarde por la empresa petrolera Oldelval, de transporte de hidrocarburos.

El hecho ocurrió en un tráiler que se encontraba estacionado en la localidad de Challacó, a 100 kilómetros de Neuquén capital, que los petroleros utilizan para descansar.

Según informó Crisóstomo, se estima que los ladrones podrían haber ingresado al vehículo el día anterior, alrededor de las 20, cuando quedó deshabitado. “Se llevaron una motobomba de color azul, un generador de energía marca Honda de color rojo, una hormigonera, un microondas, dos palas y dos bidones con combustible”, detalló el comisario.

Hasta el momento no hay detenidos por el hecho, dado que no se los pudo identificar, y se desconoce la logística empleada por los delincuentes para transportar el botín, que, cabe destacar, es de grandes dimensiones. En el lugar no se pudieron advertir rastros que indiquen la dirección de la huida de los ladrones.

La empresa realizó la denuncia formal por el hecho en la Comisaría Sexta de Plaza Huincul.