Chapelco, con la luz del sol y la fuerza del viento

Junto a la empresa Sustentator, Chapelco instaló paneles solares fotovoltaicos en su puesto de Pisteros y de Patrulla ubicado en Plataforma 1700m, desde donde se programan y realizan las tareas en pistas, de patrullaje y rescate, generando la energía necesaria para alimentar la carga eléctrica de todo el equipamiento que utiliza la estación de patrulla.

A su vez, junto a Flex Energy, una empresa de SAESA, Chapelco instaló paneles solares con una potencia de 5.200 watts, distribuidos en tres micro centrales (en base, boletería y plataforma 1600) que incluyen un sistema de almacenamiento y backup. Esta solución provee energía solar a todo el sistema de datos, comunicación, información y servicios a los esquiadores aun ante fallas de la red.

Asi, Chapelco se convirtió en creador de un nuevo paradigma energético: autogeneración de energía eléctrica a través de energía solar, para lograr mayor seguridad energética, menores costos y mejor sustentabilidad. "Dimos el primer paso, que es el más importante, en la dirección correcta" expresó el año pasado Juan Cruz Adrogué presidente de Nieves del Chapelco S.A. Pero ese era tan sólo el primer paso de un gran camino que sumaría este año, la fuerza del viento.

chapelco energias renovables01.jpg

EN 2019 Chapelco sumó la generación de energía eléctrica a través de la energía eólica, a partir de la instalación de un Aerogenerador bipala SFN H1 1KW. La alianza fue esta vez con la empresa líder en el área: Czerweny SA.

El generador que instaló en la misma estación de Patrulla y es ideal para utilizarlo en zonas alejadas de las fuentes de energía tradicionales. Silencioso, no altera la paz de la montaña. Dado que está instalado en altura, cuenta con sistemas de protección en caso de tormentas, rayos o vientos muy fuertes.

Los proyectos para generar energías limpias continuarán en 2020. Chapelco ya firmó este año una alianza con la empresa Enerbas para la instalación de una planta de biogás, con la cual procesará los residuos orgánicos que el cerro genera en sus paradores gastronómicos, obteniendo energía renovable que alimentará a sus refugios. El proyecto incluye la instalación de todo el equipamiento que interviene en el proceso: un biodigestor, gasómetro, triturador, bomba re-circuladora de agua, bomba de biogás y un desulfurizador.

Estos grandes pasos, que son la base de la sustentabilidad, forman parte del camino que Chapelco comenzó en 2017 cuando la entidad internacional sin fines de lucro POW, Protect Our Winters, que trabaja para concientizar sobre las consecuencias del cambio climático en la industria de la nieve, eligió a Chapelco único resort partner en Sudamérica, para sumarlo en sus campañas de acciones y difusión de mensajes para proteger los inviernos del mundo, sumándolo como activo protagonista hasta la actualidad.

chapelco energias renovables02.jpg

Energías limpias en el celular

Desde este año, Chapelco y Sustentator también sumaron una estación de carga de celulares y dispositivos móviles íntegramente alimentada por paneles solares. En el área de Pradera del Puma, uno de los lugares más espectaculares del cerro, se puede realizar la carga de energías limpias a través de conexiones USB mientras se disfruta de un recreo en la nieve y de la mejor vista del Volcán Lanín.

“El año pasado dimos un paso fundamental y estamos muy contentos -expresó Juan Cruz Adrogué-. Iniciamos un camino que nos conduce a ser un centro de esquí sustentable, donde no sólo se genere la energía, sino donde haya una conciencia total de respetar la naturaleza. Estoy convencido de que se puede. Siempre digo que no solo hay que conformarse con no dañar el ambiente, sino que tenemos que pensar que tenemos que mejorar lo que ya teníamos. Hacia esa meta vamos”, finalizó.

Chapelco entiende que la actividad y el desarrollo de su centro de esquí van siempre de la mano de estas premisas que construyen un mundo amigable con la naturaleza, dondeel sol, la luz y el viento son sus mejores aliados.