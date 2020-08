Chapelco recibió en sus pistas a 500 esquiadores

Durante el acto de apertura, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, expresó que “el gesto de que Chapelco abra, con todo lo que costó, tiene un valor enorme”. “Agradezco a toda la gente de Chapelco que trabajó tanto para que esto se dé, a la gente de la Municipalidad, al Ministerio de Turismo de la provincia, al gobernador Omar Gutiérrez y a todos los que empujaron para que esto sea una realidad, en un contexto sumamente difícil. Sigamos trabajando y cuidándonos, fundamentalmente”, manifestó.

Chapelco federico soto

Por su parte, el gerente general de Chapelco Ski Resort, Agustín Neiman, señaló: “Detrás de este primer paso hay muchos meses de trabajo, y estar aquí con una montaña llena de nieve y en funcionamiento es espectacular”.

“Haber podido abrir está buenísimo, tuvimos un temporal de nieve increíble, todo funcionó a la perfección, muy atentos en lo relacionado con los protocolos de seguridad. Es un primer paso e iremos viendo día a día cómo sigue evolucionando”, agregó.

Hoy (por ayer) recibimos a la gente de San Martín de los Andes y Junín de los Andes, pero espera- mos poder contar más adelante con la visita de esquiadores de otras ciudades

En cuanto a la cantidad de esquiadores que disfrutaron ayer de la montaña, Neiman señaló: “En una temporada normal estaríamos con más de 5 mil esquiadores en la montaña, y hoy la cantidad de gente que tenemos es como si estuviéramos terminando la temporada, es decir, fines de septiembre”.

Telecabina, Silla 63, silla Rancho Grande y Poma del Filo fueron los medios de elevación habilitados. Quienes decidieron disfrutar de las pistas del cerro debieron cumplir con todos los protocolos de seguridad, que comenzaron desde el estacionamiento mismo, ya que los vehículos tenían que ubicarse a 3 metros uno del otro para garantizar el distanciamiento entre las personas. Para ingresar se habilitó un único acceso a la base ubicado en el portal, donde cada persona se sometió a un control de salud.

En todo momento fue obligatorio el uso de tapabocas, guantes y protección de ojos y el distanciamiento de 2 metros entre personas, fundamentalmente en las colas de los medios de elevación. El protocolo completo se podía observar en la cartelería que se encuentra en todas las estaciones del centro de esquí, accesos y salidas.

Había mucha ansiedad y mucho estrés en la previa a la apertura porque fue duro no tener definiciones, tuvimos la autorización para abrir dos días y no saber de qué manera iba a ser fue estresante, como les pasa a todos en esta cuarentena

El complejo funcionará de viernes a martes de 9:30 a 16:30 horas, únicamente con servicios de medios de elevación y rental de equipos. No están habilitados los servicios gastronómicos, escuela ni otras actividades.

Los días miércoles y jueves estará cerrado para las tareas de desinfección.

Chapelco federico soto

Campaña Antiparras para Docs

Durante el día de apertura continuó la campaña Antiparras para Docs que el centro de esquí lleva adelante desde el inicio de la pandemia. La iniciativa consiste en recolectar donaciones de antiparras que serán destinadas para la protección del personal de salud que lucha contra el coronavirus en nuestro país. Es impulsada por destacados riders argentinos y cuenta con el respaldo de la Cruz Roja Argentina.

cerro bayo gentileza

-> El viento postergó para hoy la apertura en el cerro Bayo

En Villa La Angostura estaba todo listo para la apertura del centro de esquí Cerro Bayo, pero los fuertes vientos y nevadas en la zona alta de la montaña obligaron a pasar el comienzo para hoy.

“Las condiciones meteorológicas de ayer no eran las mejores para la apertura, además de que desde las 5 de la mañana del sábado no había electricidad y recién el servicio se normalizó pasadas las 14”, explicó a LM Neuquén Pablo Torres García, CEO de Cerro Bayo.

Comentó que a pesar de contar con generadores “dado que ya en este contexto la pérdida es demasiada, tomé la decisión de pasar la apertura para mañana (por hoy)”.

Aclaró que el servicio será para esquiadores y snowboarders de forma recreativa y deportiva y también se habilitará el ascenso de peatones que residan en Villa La Angostura. Durante agosto el cerro estará abierto de viernes a domingos de 10 a 17, solo para residentes de la localidad.

Describió que los medios de elevación habilitados para el ascenso de visitantes serán la telesilla principal, la silla del bosque, magic carpet 1 y 2. En cuanto a las pistas habilitadas, serán las de principiantes 1 y 2, las pistas 9 y 18, tren fantasma y la principal, pudiendo acceder hasta la base. El pisado de las mismas será del 50 por ciento rotativo. Precisó que el estacionamiento será sin cargo y se deberá respetar la distancia de tres metros entre los vehículos.

Señaló que la apertura del centro de esquí está apuntada como una actividad recreativa para toda la comunidad de la localidad y no una actividad económica. “En estas condiciones de clima y nieve, la expectativa que tenemos es recibir mañana (por hoy) entre 300 y 400 personas. Además, el pronóstico indica que el tiempo mejorará notablemente”, afirmó.