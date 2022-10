Chapino hará una "auditoría permanente" de planes sociales

Chapino indicó: “Mi idea es hacerlo presencial. Por ahí la gente me decía, los subsecretarios y los directores, que se podría hacer mixto on line. A mí me gustaría hacerlo presencial, para ver cómo estamos, y poner pautas y requisitos, por ejemplo, capacitaciones obligatorias a las personas”.

El funcionario detalló que, además, en el contexto de la estafa con los planes sociales que investiga el Ministerio Público Fiscal y de oficio el Tribunal de Cuentas, que el viernes hará una reunión con autoridades del Banco provincia d Neuquén por la implementación de la “huella digital” para el cobro sin tarjeras de debido, algo que está implementando el banco provincia y otras entidades financieras para mayor seguridad.

Chapino dijo que con ese sistema “el beneficiario cobraría sí o sí” para evitar esa suerte de “pasamanos” con las tarjeras que denunció un grupo de beneficiarios. “Con esto, con el tema de las tarjetas, que se las pasan a uno, a otro, así que, por ese lado sería el tema de los subsidios”, recalcó el funcionario.

Respecto a la auditoria de los planes dijo que “se viene trabajando, lo que sí, hay que estar más atento, porque es mucha plata que se vuelva en los subsidios”.

“La auditoría tiene que ser permanente. No se puede hacer auditoría cada tres o cuatro meses. Entonces, tenemos que estar, en este caso y en otros casos también”, dijo el funcionario a cargo de Desarrollo Social.

Chapino dijo que se tomará dos meses para analizar cambios en la estructura del Ministerio de Desarrollo Socia, no solo por el funcionamiento sin por las denuncias de estafa y también la que involucró al ex subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel.

“En este tema van a seguir los mismos subsecretarios y subsecretarias que estaban. Bueno, el tema de Seguel que entró el señor Alegría en Trabajo, pero después los otros hasta ver cómo estamos, vamos a seguir funcionando como está. Me voy a tomar noviembre y diciembre para ver sí, si hacemos cambios o no”, concluyó.