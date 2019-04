Ahora, y con nuevos hábitos incorporados -realiza regularmente actividad física y dejó de tomar alcohol-, Charlotte compartió en su cuenta de Instagram una serie de videos, en donde muestra su estilizada figura, luciendo una microbikini y al natural.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Charlotte Caniggia (@chcaniggia) el 22 Abr, 2019 a las 11:20 PDT

Enemiga lista

Charlotte es una de las figuras que animará la edición 2019 del “Bailando” y, aparentemente, ya encontró a su contracara. Se trata de Lola Latorre, la hija de Yanina y Diego, quien por primera vez se animará a participar de un reality de televisión.

“Ya se va a hacer cirugías. Yo la voy a llevar… Le haría cositas, pero no puedo decírtelas”, comentó la hija de Mariana Nannis en el evento en el Hotel Alvear, en el que se realizaron las fotos del programa. “¿En dónde me haría una cirugía ella? No me importa lo que diga, yo soy natural… Y que no me lleve al cirujano porque me mató cómo termino”, respondió Lola, demostrando que heredó la misma lengua filosa que su madre.

De desconocida a estrella de MTV

La primera participación de Charlotte Caniggia en el “Bailando” se dio en el 2012, cuando la joven aún era una millonaria desconocida. Cuatro años más tarde, con una docena de cirugías en su haber, la joven regresó a la pista y consiguió ganarse el cariño de los fans del ciclo a fuerza de mucha ingenuidad y humor. Por último, y ya convertida en toda una estrella, Charlotte y su hermano Alex fueron convocados por MTV para hacer su propio reality.