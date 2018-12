Chica Playboy posó desnuda en pleno Vaticano

Vaticano. Marisa Papen, una modelo belga de Playboy, fue arrestada tras hacer una sesión fotográfica en la que posó desnuda en las calles del Vaticano. La mujer escribió en su página web un relato de su experiencia, bajo el título de “In the city of cops and churches” (“En la ciudad de los policías y las iglesias”, en inglés), y publicó las fotos que logró tomar.