Chile modelo contra el covid, logró la vacunación más eficiente de América Latina

COVID-19: Chile superó el millón de vacunados COVID-19: Chile superó el millón de vacunados

Este jueves, Chile ya había vacunado a 1.550.594 personas, un número que subirá este viernes cuando revisen los dos dos informes diarios que entrega el Ministerio de Salud (MINSAL), lo que lo ubica como el país con mayor porcentaje de su población vacunada. Estos números indican que podría ser el primer país en lograr la inmunidad al covid en el 2021, por encima de países como Brasil o China.

Se espera que para el primer semestre Chile supere las 5 millones de personas vacunadas, y para junio estiman que un 80% de las personas serán inmunizadas.

Estas vacunaciones, y la eficacia de sus planificación, se realiza con las vacunas Pfizer BioNTech y Sinovac, cuyas reservas llegaron al país desde principios de este año.

Con más de 700 mil contagiados en mayo de 2020 y cerca de mil muertos por día, un grupo de autoridades sanitarias de Chile planificaron la estrategia para adelantarse a la obtención de acuerdos para la obtención de vacunas.

Estas autoridades conformadas por un grupo interdisciplinario dispuesto por el entonces ministro de Salud Jaime Mañalich, junto con el ministerio de Ciencias y la Cancillería fijaron reuniones con un total de 11 laboratorios. Con cinco de ellos se avanzó con acuerdos que hoy abastecen al país de vacunas.

VACUNA SINOVAC CHINA.jpg El Ministerio Público desarrolla investigaciones profundas por el robo de las 40 vacunas chinas en Chile.

Por medio de encuentros virtuales que incluyeron autoridades sanitarias de Emiratos Árabes, se garantizaron una considerable cantidad de número de dosis a un bajo precio.

Agosto lo tomaron para negociar, para ello se reunieron desde la “mesa chica” del Ministerio de Salud y las autoridades de la aerolínea Latam y MartinAir, a las que se solicitó una especial colaboración logística importante para sellar los acuerdos.

Ya para fines de septiembre, Salud autorizo el desarrollo de estudios clínicos de Sinovac Biotech Co., Ltd. y Janssen Pharmaceutical Companies, lo que otorgaba vía libre al desarrollo de pruebas y revisiones de calidad en su territorio. Estos ensayos clínicos se iniciaron entre fines de octubre y los primeros días de noviembre, con voluntarios cuyo número no superó los 3 mil. Con estos datos en mano, el plan de vacunación chileno pretende avanzar con velocidad.

A partir de allí, la confianza de la gente en su gobierno empezó a incrementarse al ver que la idea de la vacunación, dentro de una incertidumbre mundial, se hacía realidad.

Hoy en día son 35 millones de vacunas que ya están reservadas por Chile para aplicar a su población: 10 millones son de la estadounidense Pfizer-BioNTech, otras 10 millones de la china Sinovac y el resto de AstraZeneca, Johnson & Johnson y la plataforma Covax.

Chile aprobó el uso de la vacuna china Sinovac

Además, para los últimos días de febrero se espera un vuelo con cargamentos de la vacuna China, Sinovac. Así lo anunció la jornada de este jueves el ministro de Salud Enrique Paris. “Anoche tuvimos una reunión con Sinovac y nos aseguraron tres embarques más de tres millones de dosis en cada uno, es decir, vamos a tener nueve millones de dosis nuevas. La última semana de febrero llegan dos embarques más y uno en la primera semana de marzo”, indicó.

Para el mes de abril, de cara a terminar junio con casi la totalidad de la gente inmunizada, se espera la llegada de las 4 millones de vacunas de AstraZeneca fijadas en un precontrato que se firmó durante noviembre pasado. Mientras se espera que 7,6 millones de dosis de la vacuna Covax aterricen ese mismo mes, junto a otro cargamento de 4 millones de vacunas de Janssen de Johnson & Johnson.