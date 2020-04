China corrige la cifra de muertos de Wuhan: sumaron 1290 víctimas

China se encuentra bajo una presión creciente en relación a la pandemia por parte de las potencias occidentales, con Washington a la cabeza, que planteó sucesivas dudas sobre la transparencia del país asiático en relación al tema.

"Este régimen autoritario tenía información, tenía datos. Ahora está muy claro que el Partido Comunista Chino y la OMS no pusieron esa información en el espacio internacional como se requiere que lo hagan de manera oportuna. Ahora el resultado de eso es que ahora tenemos esta pandemia global", volvió a denunciar el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, en una entrevista con la cadena Fox News.

"Necesitamos saber lo que realmente pasó", agregó el funcionario, poco antes que el propio Donald Trump asegurara que el número de muertos en China "es mucho más alto que en Estados Unidos, pese a que las cifras hoy son más de 4.600 para el primero y mas de 34.000 para el segundo.

El canciller británico, Dominic Raab en tanto, dijo que es necesario "hacer las preguntas difíciles sobre cómo surgió (el virus) y cómo no pudo haberse detenido antes", mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó en un reportaje al Financial Times como "ingenuo" pensar que China había manejado bien la pandemia. "Claramente, han sucedido cosas que no sabemos", dijo el mandatario galo.

El portavoz de la cancillería china, Zhao Lijianel salió al cruce de esas acusaciones y negó taxativamente haber ocultado datos. "Debido al trabajo duro de los médicos, existen razones objetivas que provocaron la demora y omisiones de registro, pero en ningún caso se trata de que se ocultaran los datos, no lo permitiremos", dijo el vocero, quien reiteró que el Gobierno chino "mantiene una posición transparente y brinda información a tiempo a todos los países."

El funcionario enumeró entre las causas del error el creciente número de casos en la etapa inicial de la epidemia, la capacidad de admisión en las instituciones sanitarias, que el personal médico estaba preocupado por salvar a los pacientes, lo que resultó en informes tardíos, perdidos y erróneos.

Hasta este viernes, la pandemia supera los dos millones de contagios y se acerca rápidamente a las 150.000 muertes en todo el mundo, con Estados Unidos como el país más afectado, con 632.781 contagios y 28.221 muertos, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

