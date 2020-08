China patentó una vacuna contra el coronavirus

El gobierno de China aprobó la primera patente de una candidata a vacuna contra el COVID-19 que aún continúa en la fase III de pruebas y que, según se informó, es "rápida y fácil de preparar" y podría "ser producida en masa en un breve periodo de tiempo". Será probada en personas expuestas al virus y aún no se informó cuánto tardará en salir al mercado.

Según la patente, la vacuna demostró una "buena respuesta inmunológica en ratones y roedores, y puede inducir al cuerpo a producir una fuerte respuesta inmune celular y humoral en poco tiempo". No obstante, se destacó que su "seguridad y efectividad" deberá confirmarse en la fase III, que se lleva a cabo en el extranjero. Los autores subrayaron, no obstante, que durante la segunda fase ningún voluntario estuvo expuesto al virus después de la vacunación de prueba, por lo que no es posible aún determinar si el candidato a vacuna protege eficazmente contra la infección del virus que causó la pandemia. Lo que se hizo fue exponerlos a un virus debilitado del resfriado común, Adenovirus tipo 5, Ad5-nCoV.

Laboratorio-central-de-analisis-covid-coronavirus-0407 (5).jpg Sebastián Fariña Petersen

El desarrollo fue impulsado por un equipo dirigido por el investigador Chen Wei, luego de descubrir un anticuerpo monoclonal neutralizante altamente eficiente, según informó la investigación publicada en la revista The Lancet. Los expertos indican que la concesión de la patente demuestra la "originalidad y creatividad" de la vacuna, y sostienen que "es probable que CanSino solicite también una patente junto con autoridades extranjeras para proteger sus derechos de propiedad intelectual durante la cooperación internacional".

Se necesitarán más ensayos en humanos en fase III, para confirmar si esta vacuna candidata es eficaz contra el COVID-19.