El accidente ocurrió esta mañana en las calles Elordi y Matorras, entre un Volkswagen Surán y un Dodge 1500.

Según se supo, el Dodge circulaba de norte a sur por Matorras cuando, por razones que se investigan, impactó con el VW Suran que circulaba de este a oeste por Elordi. El único herido fue un hombre mayor a bordo del último vehículo aunque testigos afirman que tras el impacto hubo los conductores se cruzaron a golpes.

En consecuencia, el abuelo fue trasladado al hospital por prevención, aunque en principio sus lesiones no representarían riesgo de vida, mientras el conductor del Volkswagen buscó atención médica particular por la agresión en manos del otro conductor. Ambos vehículos terminaron con daños de consideración pero en condiciones de continuar en circulación y no fueron secuestrados.