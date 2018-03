Chocó un micro escolar volviendo de Disney

Según el relato de algunos chicos, al momento del accidente estaban durmiendo. “Me desperté dando vueltas en el aire. Después sentí un choque fuerte y el bus se detuvo”, contó DeWayne Benson, de 15 años. Su papá, Frances Dodson-Benson, agregó que “había chicos arriba de otros chicos, todas las bolsas por cualquier lado, todo estaba muy conmocionado”.

Los primeros rescatistas que se acercaron al lugar para tratar de ayudar descendieron por el barranco usando unas cuerdas tipo rapel. “Hubo que cortar algunos hierros y chapas para poder sacar a los accidentados”, declaró Huey Hoss Mack, alguacil del condado de Baldwin. Aún no está claro qué provocó el accidente, aunque no descartan que la helada de las primeras horas de la mañana (el hecho ocurrió a eso de las 5:30) pudo haber ocasionado que el conductor del ómnibus perdiera el control del vehículo. El Distrito Escolar Independiente de Channelview dijo que en el micro viajaban 40 estudiantes y seis adultos, además del chofer. Según informaron las autoridades policiales, los menores fueron atendidos en hospitales u otras instalaciones de la zona y algunos de ellos presentaban heridas de bastante gravedad.

Josh Torres, hermano de Bianca de 17 años, una de las chicas que viajaban en el micro, contó que ella estaba sentada en los asientos de atrás y que por el impacto voló por el aire y terminó en la parte delantera, aunque sólo sufrió golpes en varias zonas del cuerpo pero nada de gravedad. “Todo lo que recuerda del momento del choque -relató Torres- es que sintió un golpe y luego que el micro se volcó hacia un lado y cayó”.

46 pasajeros viajaban en el colectivo accidentado

De los ocupantes del micro, seis eran adultos y 40 adolescentes de la Escuela Secundaria Channelview. La mayoría sufrió heridas, algunas graves, pero sin riesgo de vida.

Una empresa con todo en regla

La empresa de chárter de autobuses First Class Tours Inc. de Houston se comprometió a ayudar a las autoridades locales que investigan el accidente en un comunicado en el que, además, ofreció oraciones por los heridos y sus familias. La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes otorga a la compañía una calificación satisfactoria, lo que significa que los registros no muestran evidencia de incumplimiento sustancial de los requisitos de seguridad: apenas cuatro accidentes viales en el último lustro.