Chocó y mató, pero por un acuerdo no va a ir a la cárcel

El acusado no puede manejar por 3 años. La madre de la víctima no está conforme.

Neuquén.- “Matan y andan libres. No estoy conforme. Esto sólo lo puede entender alguien que pasa por algo así”, afirmó Patricia Bustos luego de presenciar la audiencia en la que Nicolás Scattolini, el acusado de matar a su hijo en un accidente de tránsito, accediera a una probation.

Tres años sin poder manejar, un curso de manejo anual y 96 horas comunitarias anuales son algunos de los requisitos que Scattolini deberá cumplir como parte del acuerdo que concretaron la defensa, la fiscalía y la querella.

“A las víctimas no nos queda otra que bajar la cabeza”, sentenció Patricia y explicó que aceptó el acuerdo frente a posibilidad de que los plazos se extendieran y que a Scattolini no le dieran nada.

Nicolás Sánchez, un joven de 19 años, estudiante de cuarto año y jugador de rugby, ese era el hijo de Patricia. “Tardé dos minutos en llegar, mi hijo estaba tirado en la ruta, todavía estaba vivo, fui la última con la que habló”, relató la mujer sobre aquel trágico 4 de julio de 2016.

El siniestro ocurrió cerca de las 19, cuando Scattolini circulaba en un Chevrolet Corsa por Perticone en dirección oeste-este. Al llegar a la intersección con Linares, el hombre giró a la izquierda para cruzar la Ruta 22 pese a la señalización y el semáforo que lo prohíbe.

En ese momento, el hijo de Patricia iba en una Honda 250 cc por la multitrocha e impactó de lleno contra el vehículo.

“Ma, voy a estar bien”. Esa fue la frase que Nicolás le alcanzó a decir a su mamá. Un día después el joven falleció en el Castro Rendón.

“A mí me enseñaron que los padres entierran a sus hijos, no al revés”, sentenció Patricia, sin ningún tipo de consuelo.

Luego, recordó que en el lugar del accidente, tras interrogar a Scattolini sobre por qué hizo lo que hizo, él le respondió: “Es que no soy de acá”.

“Los testigos dijeron que Scattolini les aclaró a ellos que no era la primera vez que realizaba la maniobra”, apuntó Patricia.

“Esta vez, cuando le cedieron la palabra, me miró a la cara y me pidió perdón, me dijo que no había sido intencional”, aseveró la mujer sobre lo sucedido durante la audiencia del lunes.

“Me reventaste a mi hijo por dentro”, le respondió Patricia y señaló que recién en esta última audiencia entregó el carnet de conducir. “Es ingeniero mecánico”, concluyó.

3 años de prisión en suspenso fue lo acordado entre las partes.

Durante ese lapso Scattolini no podrá conducir, deberá hacer un curso de manejo anual, 96 horas de tareas comunitarias anuales y presentaciones cuatrimestrales ante fiscalía.

Tres años sin conducir, un curso de manejo anual y 96 horas de trabajo comunitario para el condenado.

“No hay Justicia, acá cualquiera hace lo que quiere y está libre. No estoy conforme con el acuerdo. Me reventó a mi hijo por dentro. Yo me quedo tranquila de que crié a una linda personita”.Patricia Bustos. Mamá de la víctima