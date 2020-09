Chocotorta: de estrategia publicitaria a torta estrella

Galletitas de chocolate. Queso crema. Dulce de leche. La chocotorta parece un invento tan simple que algunos suponen que no tiene firma. Que no la inventó nadie y que esa simple combinación pertenece a la transmisión oral de los millones de hogares argentinos que la sirven en las reuniones y los cumpleaños. Pero no. Lo cierto es que existe una mente creativa detrás de la receta, una mujer que la principal motivación para inventarla fue una estrategia publicitaria.