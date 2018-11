Según contó Marina Calabró en El diario de Mariana, el hecho ocurrió pasadas al 13:30 en el barrio de Chacarita. “Choqué con una moto, no la vi, él no me vio evidentemente. No sé. El pibe está bien, se lastimó el tobillo pero a simple vista no parecía nada grave. Estoy acá, me tienen que hacer varias cosas, como el control de alcoholemia y eso. Me secuestraron el auto”, comentó la participante de Showmatch a uno de los panelistas de Pamela a la tarde.