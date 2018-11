Flor Peña pidió que se vaya Mica Viciconte

Palo: “Es plomazo, plomazo. Necesitamos alegría, estamos en la tele, esto es un show”, dijo Flor Peña.

No la banca

“Es plomazo, plomazo. Necesitamos alegría, estamos en la tele, esto es un show. Flavio me emocionó, no paré de llorar. Vamos por el arte”, comenzó despachándose Peña ante las cámaras de Los Especialistas del show. Molesta por la ex Combate, agregó: “Que haga lo suyo y que se vaya rápido”.

Majo Martino, una de las panelistas del ciclo que conduce Marcelo Polino, le preguntó a la jurado qué tip le podría dar. Sin filtro, Flor respondió. “No escucha, no escucha, no, nada para decirle. Mirá, cuando vos te encontrás con alguien que no escucha y que encima te dice: hoy estás acá y mañana no, ella a mí, ¿qué le podés decir?, nada. Por eso yo no le digo nada y le doy una devolución así, me gusta, no me gusta”, respondió Flor.

“Se molesta por todo, ella piensa que esto es Combate, no estamos en Combate. No, ya está”, agregó la actriz de Casados con hijos.

Sobre la relación crítica que sostienen entre ambas, Flor aseguró que seguirá igual. “Si lo único que tiene de previa somos nosotros dos”, dijo la jurado del certamen en referencia a los palos que recibió tanto ella como Laurita Fernández.

Abuso

Días atrás Mica había denunciado en Twitter un abuso de poder del jurado del “Bailando” y hasta los trató de “hipócritras”. “Me molesta que crean que porque están en esas sillas son más que otros”, se quejó Mica en referencia a Laurita y a Flor Peña. “Ellas tienen algo personal conmigo, pero no pueden cagarse en la gente que está en su casa y que gasta dinero para votar”, cerró la pareja de Poroto Cubero.

De la pista a la revista de Carmen

Mica y Sol Pérez fueron tentadas por Carmen Barbieri y harán temporada en Mar del Plata. Mica utilizó su cuenta de Twitter para agradecerle a Moria Casán, su madrina artística. “Que este contrato sea el comienzo teatral de una gran carrera. Hay grandes figuras y la prensa ya te elige como atracción”, escribió la One. “Sólo agradecerte porque sos una excelente profesional y persona. Gracias por todas estas oportunidades. Y ojalá que nos vaya genial en el verano...”, fue la respuesta.