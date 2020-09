"El amor no tiene género ni rótulos o carteles especiales. Se puede vivir con una mujer o con un hombre de la misma manera si hay sentimientos. El machismo es lo peor que nos pudo pasar en la vida. Creo que amar es ser honesto a sí mismo. Y yo no hago lo que no me gusta que me hagan. Soy de un pensamiento muy libre. Fiel a mi corazón. Siento que si sigo lo que mi corazón me dicta voy a encontrar el éxito sin importar el nombre y el sexo”, indicó Sancho, además de confirmar su separación de Vanesa Schual, la madre de su hijo, Gael, tras 11 años de relación.

Dos días después, a través de las redes sociales, la empresa Lody informó que se terminaba el contrato que la unía al actor, una de las figuras que más ha posado en ropa interior en los últimos años. “¡Gracias Christian Sancho por haber sido parte de nuestra marca todos estos años!”, dice el comunicado de la marca, con fecha del 18 de septiembre.

"Estoy sorprendido. Estaba en plena negociación para lanzar la nueva temporada de ropa interior, y me entero por las redes que me habían desvinculado y 'prohibido'", le dijo el modelo a Caras, luego de conocerse el comunicado.

Tras la decisión de la empresa de desvincular a Christian Sancho, muchas personas manifestaron su indignación en las redes sociales. Una de ellas fue Sergio Company, quien escribió: “Qué coincidencia menos feliz. Coincidencia”. Otro usuario comentó: “Es 2020, es increíble que sigan pasando estas cosas. Viva la diversidad sexual y el derecho a elegir y sentir libremente”. Un fanático también escribió: “Qué mensaje más raro, para mí que lo invitaron a retirarse”. “Debería estar la opción ‘no me gusta’. Muy mala forma de comunicarlo. Queremos creer que no es por un prejuicio obsoleto”, expresó uno más.

Ante este revuelo, la empresa debido emitir un comunicado, en el cual revelaron que en realidad fue Sancho quien decidió terminar con el vinculo. "Queremos informarles a nuestros clientes y público en general que el contrato que nos unía al modelo Christian Sancho ha finalizado por el cumplimiento del plazo pactado en su oportunidad”, comienza el posteo.

“Es de destacar que la decisión de no renovar el contrato fue motivada por nuevos emprendimientos que ha declarado el Sr. Sancho, al cual le auguramos el mayor de los éxitos”, indicaron desde la marca.

En ese sentido, manifestaron: “Para evitar malas interpretaciones, esta empresa ha decidido hacer público el agradecimiento ya que valoramos que haya sido parte de nuestra imagen durante este tiempo. Muchas gracias”.

