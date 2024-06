¿Al jardín de infantes con celular? Alertan por los estragos que causa "la enfermedad" del siglo XXI

Cinco claves para evitar una adicción que genera desde ansiedad y aislamiento hasta graves malestares por no tener el celular “pegado a la mano”.

En la actualidad, los teléfonos inteligentes se han convertido en una extensión del cuerpo humano. Cada vez más y cada vez más chicos, usan el celular a cada minuto y tanto de día como de noche. “Es increíble. Hay papás que me quieren dejar a su bebé de dos años o a los chiquitos de sala de 4 con un celular ‘para que no lloren’”, contó Carolina G., maestra de nivel inicial de una guardería del Alto Valle.

“Obviamente no permitimos el uso de pantallas en las salas, pero notamos que cada vez son más chiquitos y ‘están adictos’ a los videos, los jueguitos… y, quizá esto influye, en que pierden la capacidad de atención en un minuto”, advirtió Cecilia, docente de un Jardin Independiente de Roca.

Pero la problemática no reconoce fronteras etáreas. Adultos, adolescentes y niños pueden sucumbir ante la adicción a los celulares y los riesgos que pueden ir mucho más allá. “El terror, el miedo irracional a no tener el celular en la mano en todo momento o no poder estar en línea”. Se trata de la nomofobia.