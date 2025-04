Alerta en la NASA por una "anomalía magnética" en la Tierra: ¿qué es y cómo impactará en Argentina?

Como consecuencia de esto es que los cinturones de radiación de Van Allen se sitúan más cerca de la superficie en esta área, permitiendo que partículas solares de alta energía ingresen más profundamente en la atmósfera.

Si bien la AMAS no representa ningún tipo de peligro para la vida en la Tierra, sí puede representar un riesgo significativo para las tecnologías que funcionan en el espacio, ya que pueden experimentar interferencias en sus sistemas electrónicos.

Los informes indican que la AMAS podría llegar a tener un efecto notable en Argentina, ya que se encuentra en la zona afectada, por lo cual algunos expertos promueven a las autoridades el tomar medidas para mitigar los posibles efectos de esta anomalía.

La Nasa confirmó que el asteroide 2024 YR4 impactará en la Luna

El asteroide 2024 YR4, hallado el 27 de diciembre de 2024, finalmente no llegará a la Tierra. Si bien en un inicio provocó preocupación debido a una probabilidad estimada en 3,1% de colisión con nuestro planeta, luego de mediciones y estudios, la chance actual se redujo casi a cero.

Los impactos en la Luna no son hechos poco comunes. De todos modos, poder observar uno anticipadamente posibilitaría a los científicos recabar información crucial sobre la formación de cráteres, la composición del subsuelo lunar y los efectos de un impacto de estas proporciones.

El telescopio de la NASA descubre el "universo profundo"

La NASA ha dado un paso importante en la exploración del cosmos con su nuevo observatorio espacial SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer). Este telescopio tomó sus primeras imágenes desde el espacio, lo que marca el inicio de una misión que buscará respuestas sobre el origen y evolución del universo.

Aunque estas primeras imágenes aún no están calibradas para su análisis científico, los expertos han confirmado que todos los sistemas funcionan correctamente. La óptica, los detectores y los sistemas térmicos operan según lo esperado, lo que permite proyectar un futuro prometedor para esta misión.

SPHEREx se distingue de otros observatorios espaciales por su capacidad para cartografiar el cielo de forma integral cada seis meses. Su tecnología permite elaborar un mapa tridimensional del universo mediante la captación de luz infrarroja.

Este enfoque permitirá analizar desde galaxias extremadamente distantes hasta moléculas fundamentales para la vida en nuestra propia galaxia. Cada imagen obtenida cubre un área del cielo 20 veces más grande que el diámetro de la Luna llena y contiene datos de más de 100.000 fuentes de luz, incluyendo estrellas y galaxias. Con una capacidad para tomar hasta 600 exposiciones diarias, este telescopio generará una cantidad de información sin precedentes.