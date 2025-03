Amazon prepara una adaptación del popular videojuego God Of War: los detalles

Con un abordaje más adulto que sus predecesores, God Of War (2018) parece un título ideal para tener una adaptación de Prime. En los meses siguientes al anuncio la serie comenzó a tomar forma con Mark Fergus ( Iron Man ) y Hawk Ostby ( The Expanse ) como guionistas y Rafe Judkins ( La rueda del tiempo ) como showrunner.

image.png

Una semana después, el veterano de Star Trek, Ronald D. Moore, se integró a la ficción como showrunner, productor ejecutivo y director, demostrando que las intenciones de llevar el juego a la pantalla seguían firmes. Ahora, el propio Moore acaba de dar una gran noticia sobre el estado de esta esperada adaptación.

Durante una reciente entrevista en The Sackhoff Show, Moore confirmó que Amazon Studios ya dio luz verde a dos temporadas de God of War y que actualmente se encuentran escribiendo los guiones: “Ahora mismo estoy trabajando en la adaptación de God of War, un gran título en el mundo de los videojuegos del que Amazon ha encargado dos temporadas, y me han pedido que me sume. Estamos en la sala de guionistas trabajando activamente”.

image.png Ronald D. Moore, showrunner de la serie de God Of War

El showrunner dijo que no jugó al videojuego que se usa como material base

Moore también reveló que está emocionado con el material de base, aunque no ha llegado muy lejos como jugador. “Lo intenté. No soy un jugador. Lo intenté, pero crecí en la época de las máquinas recreativas... pero los mandos de ahora... ‘Pulsa R1′. Y yo digo, ¿cuál es R1? Oh, estoy muerto”, bromeó.

A pesar de que el creativo tenga algunos problemas para jugar God of War, hay que recordar que es un veterano en el mundo de la televisión. En los últimos años ha desarrollado series como For All Mankind, Outlander y el reinicio de Battlestar Galactica. También escribió más de 90 episodios sólo para la franquicia Star Trek, incluyendo The Next Generation, Deep Space Nine y Voyager.

God Of War trata de Kratos, un soldado espartano de la grecia antigua, que entrega su vida al dios Ares a cambio de destruir a sus enemigos. Ares, por su parte lo hace cometer hechos terribles y la saga sigue la venganza de Kratos, las consecuencias de esta y su posterior redención.

Si bien aún no se conocen muchos detalles sobre la visión de Moore para la serie que se estrenará por Prime Video, Amazon Studios adelantó que la historia se centraría en Kratos, el protagonista de la saga, y tomaría como punto de partida los últimos dos juegos de la franquicia. Con un equipo creativo renovado y avances concretos, es solo cuestión de tiempo para que lleguen novedades sobre la historia y el elenco.