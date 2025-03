Descuentos imperdibles en Steam: 140 videojuegos a menos de $8.000

Es importante mencionar que Steam solo ofrece videojuegos para PC y compatibles con la consola de la propia empresa dueña de la tienda (SteamDeck). Es decir que estos descuentos no están disponibles en PlayStation, XBOX, o consolas de Nintendo, como la Nintendo Switch. Además, esta plataforma no vende juegos físicos: simplemente se compra y se descarga.

Steam

A finales de 2023, la tienda de Steam pasó de mostrar valores en pesos a dólares. Eso cambió la carga impositiva de los títulos comprados pero también habilitó otras formas de hacer esas compras.

Las formas más comunes de comprar juegos en Steam son: utilizando una tarjeta de crédito bancarizada, donde se aplican 51% de impuestos; utilizando dólar MEP, que se aplica solo el IVA de 21%; o a través de la aplicación Belo, donde no se paga impuestos, pero se puede cargar un mínimo de 5 dólares.

Descuentos especiales: una selección de los mejores títulos

-Age of Empires: Definitive Edition

El primer videojuego en la selección preparada por LMNeuquén es un clásico de la estrategia. Age Of Empires es una franquicia de juegos es estrategia en tiempo real en el que el jugador se enfrenta a otros utilizando una civilización de su preferencia y la va avanzando a lo largo de las eras hasta vencer a su oponente.

image.png

La versión que Steam ofrece por menos de $4.000 es "Definitive" que trae una serie de actualizaciones modernas en jugabilidad, posibilidad de jugar online con amigos o con gente al azar y al mismo tiempo gráficos actualizados para verse mucho más modernos que cuando salió, allá por 1997.

Bully: Scholarship Edition

Es un juego que no envejeció tan bien en sus temáticas, pero que sigue siendo divertido. Salido del seno del provocador estudio Rockstar Games, responsable de la franquicia Grand Theft Auto (GTA) y de los dos Red Dead Redemption.

image.png

En Bully, el jugador encarna a Jimmy Hopkins, un adolescente que, por su mal comportamiento, es enviado a una escuela internado privada. En este titulazo de mundo abierto, el jugador atenderá a clases, se defenderá de los bullies de la escuela, jugará bromas a sus compañeros y muchas otras actividades que permite el juego.

Este título, lanzado originalmente para la PlayStation 2 en 2006 se encuentra en oferta en Steam por $7000 pagando con Belo.

-Far Cry 3

Far Cry 3 lo tuvo todo para triunfar y así lo hizo. Este juego de disparos con componentes de sigilo y supervivencia ya es considerado un clásico de culto.

image.png

En él, el jugador encarna a Jason Brody, un joven que, en medio de unas vacaciones en una isla exótica, es secuestrado por piratas. La historia gira en torno a Jason escapando e intentando rescatar a sus amigos y familia utilizando un amplio arsenal de armamento y habilidades especiales y místicas. Además, el juego tiene un interesantísimo mensaje relacionado con la violencia.

Desarrollado por la empresa UbiSoft, responsables de Assassin's Creed, fue lanzado originalmente para PlayStation 3, Xbox 360 y PC en 2012. Hoy se encuentra a 75% de descuento y sale menos de $6500 con todas las opciones de compra.

-Left 4 Dead 2

Este juego tiene tres componentes clave: disparos, amigos y zombies. Este clasicazo desarrollado por Valve sigue a un grupo de cuatro supervivientes en un apocalipsis zombie. El mayor atractivo de este título reside en que a pesar de haber salido en el 2009, cuenta con una comunidad tremendamente activa, que todavía mantiene vivo al juego.

image.png

En Left For Dead 2, los jugadores se enfrentaran a hordas y hordas de zombies a los que deberán vencer para llegar a su objetivo y completar una serie de campañas que dura, cada una, un promedio de una hora. Al tener una comunidad tan activa, el jugador puede invitar a sus amigos o simplemente entrar a una partida rápida y sumarse a un grupo de desconocidos.

Este título se encuentra con 80% de descuento a menos de $2000 y promete muchas horas de diversión.

-Need for Speed Most Wanted

Para finalizar, un título de carreras. Se trata de una parte de la famosa franquicia "Need For Speed". Este título incorporó un componente nuevo para la saga en ese entonces: persecuciones policiales en mundo abierto.

image.png

Las adrenalínicas carreras, la personalización de vehículos cada vez mejores, las persecuciones policiales y el mundo abierto son las características fundamentales de este título lanzado originalmente en 2012. Hoy se encuentra con 90% de descuento a menos de $3500 con todos los métodos de pago.

-140 juegos en Steam a menos de 5 dólares